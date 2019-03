– Täällä on ollut 500 tonnia kartonkia viimeksi vuonna 2012. Jospa seitsemän laihan vuoden jälkeen alkaisivat lihavat vuodet, sanoo Premium Board Finland Oy:n varatoimitusjohtaja Krister Björkqvist.

Juankosken kartonkitehdas ei ole enää testiajojen varassa, sillä tuotannolliset ajot alkavat ensi tiistaina.

Alkamassa on kaksivuotinen sopimuskausi suuren asiakkaan kanssa, joka päällystyttää elintarvikkeiden pakkausmateriaaliksi menevää kartonkia.

Kosteutta ja rasvaa kestäväksi muovittomaksi kalvoksi ei vedetä Tectaa, jonka Stromsdal sai yli kymmenen vuoden kehitystyön jälkeen valmiiksi ja myyntiin 2000-luvun alkupuolella, vaan asiakas on kehittänyt oman päällysteensä, jota PBF vetää kartongin päälle.

Ensimmäinen tuotannollinen ajo koskee 50 tonnia eli 20 kartonkirullaa. Loput 450 tonnia on määrä päästä päällystämään mahdollisimman nopeasti. Tavoitteena on tuhat tonnia kuukaudessa -tahti.

