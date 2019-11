Polvijärven kaivoksen tuotanto loppuu ensi syksynä – Luikonlahden rikastamo ylläpitotilaan

Boliden Kylylahti Oy:n tiedossa olevat malmivarannot on louhittu loppuun ensi vuoden syksyyn mennessä, toteaa yrityksen toimitusjohtaja Antti Pihko. Polvijärvellä sijaitsevan kaivoksen tuotannon loputtua alue palautetaan alkutilaansa.

Polvijärveltä louhittua malmia on rikastettu Kaavin Luikonlahdella sijaitsevassa rikastamossa, jonka toiminta loppuu samoihin aikoihin kaivoksen kanssa. Rikastamo jätetään kuitenkin ylläpitotilaan, eli se voidaan käynnistää uudelleen tarpeen tullen.

– On kaksi syytä sille, miksi rikastamoa ei loppuhoideta tässä vaiheessa. Ensinnäkin Bolidenin malminetsintä jatkuu vielä usean vuoden ajan Savo-Karjalan alueella. Sikäli mikäli rikastettavaa löytyy, Luikonlahti on erittäin potentiaalinen paikka siihen, Pihko avaa.

Toiseksi syyksi Pihko mainitsee rikastamon altaisiin varastoidun vaikeammin rikastettavan koboltin, josta mineraaleja ei ole saatu talteen perinteisellä vaahdotusmenetelmällä.

– Bolidenilla teknologiaosastolla on menossa monivuotinen tutkimushanke, jossa pyritään löytämään teknologia, jonka avulla metalli saadaan joskus hyödynnettyä. Siitä saadaan lisätietoa seuraavan parin vuoden kuluessa, eli sekään ei tähän hätään kerkeä. Jos kumpikaan näistä kahdesta syystä ei tuo lisää eväitä Luikonlahden pyörittämiselle, jälkihoitotoimenpiteet aloitetaan myös siellä päässä arviolta viiden vuoden päästä.

Boliden Kylylahden palkkalistoilla työskentelee noin sata henkeä, joista noin neljäkymmentä tekee töitä Luikonlahden rikastamolla ja kuutisenkymmentä Polvijärven kaivoksella.

– Tämän lisäksi päivittäin töitä tekee eri näköisissä hommissa satakunta urakoitsijaa, Pihko kertoo.

Pihkon mukaan mahdollisimman monelle Bolidenin omalle työntekijälle pyritään löytämään töitä muista yrityksen yksiköistä. Suomen yksiköt sijaitsevat Harjavallassa, Porissa, Kokkolassa ja Sodankylässä.

– Viime viikolla henkilöstölle pidettiin infotilaisuudet kotimaan yksiköistä ja myös ulkomailta. Henkilöstön kanssa käytiin läpi yksiköiden näkymiä ja sitä, millaista työvoimaa kaivataan. Firman tavoitteena on tarjota mahdollisimman monelle leipäpuu talon sisältä, Pihko toteaa.

Kaivoksen jälkihoitotöiden hoitamiseen tarvitaan jonkin verran yrityksen työntekijöitä sekä ulkopuolisia urakoitsijoita. Lisäksi Luikonlahden rikastamon järjestäminen ylläpitotilaan tulee työllistämään hetkellisesti osaa henkilöstöstä. Pihkon mukaan myös rikastamon ylläpitotilan säilyttäminen työllistää pientä joukkoa.

