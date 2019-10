Poliisiaseman käytävällä tuntikausia – aukioloaikojen harventaminen on pahentanut ruuhkaa Juankoskella

Viime viikon keskiviikkona ennen puoltapäivää pahin ruuhka oli jo helpottanut, mutta paikalla olleet runsaat kymmenen jonottajaa olivat tuohtuneita. Esimerkiksi iisalmelainen Juankosken vapaa-ajan asukas Tauno Puurunen oli odottanut henkilökortin ja passin haussa jo pari tuntia.

– Ei ole ihan vasta tullut käytyä poliisiasemalla. Tämä oli todellinen yllätys, että on tämmöinen jono. Aamulla jono oli ollut pitkästi pihalle, Puurunen kertoi.

Juankosken poliisiaseman lupapalveluilla valtionviraston pohjakerroksessa on palvelutiskiensä vieressä istuimet vain muutamalle hengelle. Loput joutuvat seisomaan käytävällä tai katutasoon nousevissa portaissa.

– Jos yhteiskunta menee tähän suuntaan, ei olla menossa hyvää kohti. Pankeissa on sama juttu, Puurunen puuskahti.

Hän tuskaili, että aikataulun mukaan pian oli edessä tunnin lounastauko.

– Eikö toinen virkailija voisi käydä syömässä ensin ja toinen sitten?

Asiakkaiden tuska oli poliisiaseman esimiehen, vanhemman konstaapelin Veli-Matti Kuosmasen tiedossa. Hän kertoi viime torstaina, että Juankosken lupakanslia oli kesän kiinni, ja sen jälkeen se on ollut avoinna vain joka toisen viikon keskiviikkona kello 9–15. Ennen kesää se pidettiin auki joka keskiviikko.

– Määräykset tulivat kokonaan Kuopiosta. On havaittu, että kansalaisille olisi palvelutarvetta, mutta valitettavasti ei pystytä palvelemaan, Kuosmanen huokasi.

Hänen mukaansa virkailijat ovat pyrkineet olemaan paikalla yli kello 15:n, eikä palvelu keskeytynyt viime viikon keskiviikkona edes lounastauoksi merkityksi kello 12–13:ksi.

– He kävivät vuorotellen juoksujalkaa 200 metrin päässä työpaikkaruokalassa. Heillä olisi oikeus pitää tunnin ruokatauko, mutta lupakanslian tytöt ovat helläsydämisiä ihmisiä, Kuosmanen kuvaili.

Hän tietää, että alkusyksystä Juankoskella jonotettiin jopa 3–3,5 tuntia.

– Jotkut tulevat jonottamaan heti kahdeksan jälkeen.

Kuosmasen mukaan asiakkaita on pyritty ohjaamaan asioimaan Kuopioon, Nurmekseen, Joensuuhun, Iisalmeen tai Varkauteen, joista voi varata ajan etukäteen.

– Olemme antaneet palautetta Kuopioon, mutta kun meidän organisaatiomme sisältä annetaan palautetta, se ei ole läheskään niin tehokasta kuin, että kansalaiset ja veronmaksajat lähestyisivät, Kuosmanen sanoi.

Itä-Suomen poliisilaitoksen lupapalveluista vastaava apulaispoliisipäällikkö Jarmo Nykänen Kuopiosta kertoi, että aukioloaikoja Juankoskella vähennettiin, koska palvelujen kysyntä oli heikentynyt. Poliisilaitoksella ei Nykäsen mukaan osattu ennustaa, että henkilökorttien ja passien kysyntä kasvoi tälle vuodelle 40 prosenttia.

– Kysynnän kasvu johtuu siitä, että ennen kaikkea pankit ovat kiristäneet henkilöllisyyden toteamista koskevaa käytäntöä. Ajokortti tai vastaava ei enää kelpaa, Nykänen totesi.

Syksy alkoi mahdollisimman kehnosti, sillä poliisin valtakunnallinen tietojärjestelmäongelma osui juuri syyskuun 4. päivälle, kun Juankosken ja Ilomantsin lupapalvelut avasivat ovensa kolmen kuukauden kesätauon jälkeen. Sen seurauksena Nykänen päätti, että palvelut olivat avoinna myös sitä seuranneena keskiviikkona.

Syksyn jokavuotinen ilmiö on se, että ampuma-aselupia haetaan huomattavasti enemmän kuin muina vuodenaikoina, Nykänen mainitsi.

– Asiakasodotustiloja ei ole mitoitettu tällaiselle asiakasmäärälle, joka siellä on nyt ollut. Pahoittelen Juankosken ihmisille, jotka ovat poliisin palveluja käyttäneet. Yritämme nopeasti reagoida, jos näyttää siltä, että kyseessä on enemmän kuin tilapäinen tilanne, Nykänen sanoi.