Pitkäaikaistyöttömyys romahti Tuusniemellä – uusia työkaluja työllistymiseen

Vaikka Koillis-Savo oli kesäkuun lopussakin Pohjois-Savon heikointa työllisyysseutua, suunta on kohti parempaa.

Kun seudun työvoimasta oli viime vuoden tammi–helmikuussa työttömänä 15 prosenttia, niin vuodenvaihteen kahta kuukautta lukuun ottamatta prosentti on ollut alle 14. Nyt touko- ja kesäkuussa se oli enää 11,2.

Ylitarkastaja Raili Nissinen Pohjois-Savon Ely-keskuksesta kertoo, että työvoiman määrä ei muuttunut merkittävästi viime vuoden tammikuusta tämän vuoden tammikuuhun.

– Kaavi menetti hieman työvoimaa, samoin Rautavaara, mutta kummankaan osalta kehitys ei ole kovin olennainen. Tuusniemellä työvoiman määrä kasvoi 18 henkilöllä, laskee Nissinen.

Kaavilla työvoimaa oli tämän vuoden tammikuussa 1 082 henkeä, Tuusniemellä 1 004 ja Rautavaaralla 594 henkeä.

Veturina alamäessä on puhissut Tuusniemi. Siellä työllisyystilanne oli maakunnan synkin viime vuonna yhteensä yhdeksän kuukautta, mutta tänä vuonna ei kertaakaan.

Työttömyysprosentti huiteli viime vuonna tammi–huhtikuussa ja kesä–heinäkuussa yli 14:ssä.

Tämän vuoden huhtikuun jälkeen prosentti on pysynyt alle 12:ssa, toukokuussa se kävi 9,5:ssä.

Kesäkuun lopussa työttömänä oli 10,3 prosenttia kunnassa asuvasta työvoimasta.

Tilastoja vuoden 2016 alusta tutkaillut Nissinen kertoo työttömien määrän laskeneen reilusti kahden viimeisen vuoden aikana.

– Pitkäaikaistyöttömien määrä on lähes puolittunut aiemmista vuosista.

Jari Lappalainen on yksi monista kunnan työttömyysprosenttia laskeneista tuusniemeläisistä.

– Olin 400 päivää työttömänä ja etsin töitä niitä saamatta, kunnes sosiaalityöntekijä Anne Karvinen otti minuun yhteyttä ja kysyi, kiinnostaisiko minua työt ViaDialla.

ViaDian Päiväkeskus Varikko oli rakennuksena tuttu Lappalaiselle, sillä hän oli ollut siellä työharjoittelussa ja -kokeilussa sekä palkkatukityössä Elävän Kaupan aikaan.

Lappalainen opiskeli ennen työttömyysjaksoaan oppisopimuksella merkonomiksi, ja nämä taidot tulivat tarpeeseen kassatyössä ViaDialla. Elokuun alussa Lappalaisen työpaikka vaihtui, kun hän aloitti työt Riistaveden Salessa.

– Olen ensin äitiysloman sijaisena maaliskuuhun asti. Jos kaikki menee hyvin, töitä riittää myös tulevaisuudessa.

Sosiaalityöntekijä Anne Karvinen korostaa kohtaamisen merkitystä työllistävässä toiminnassa

– Aina ei riitä, että kehotetaan tutustumaan opiskelu- tai työpaikkohin, vaan joskus on hyvä lähteä itse mukaan.

Yksilöllinen kohtaaminen on ollut merkittävä tekijä Tuusniemen työttömyyden laskussa.

– Tuusniemen kunta oli vuoden 2017 elokuusta viime vuoden loppuun mukana työllisyyskokeilussa, jossa sosiaalitoimeen palkattiin yksi työntekijä toimimaan pitkäaikaistyöttömien TE-toimistona, sosiaalijohtaja Eeva Seppänen kuvailee.

Kokeilussa pitkäaikaistyöttömien joukko käytiin yksilöllisesti läpi ja monia saatiin ohjattua koulutukseen ja työelämään.

– Kuntouttavan työtoiminnan henkilöitä on työllistynyt muun muassa oppisopimuksilla kunnan tekniseen toimeen, keittiölle ja palvelukeskukseen, Seppänen kertoo.

Merkittävä väline työllistymisen polkuja rakennettaessa on ollut myös TE-toimiston myöntämä palkkatuki.

– Viime vuonna kunnan 111 000 euron palkkatukipalkoilla työllistyi kunnan eri toimipisteisiin 12 henkilöä. Tänä vuonna kunnan palkkatukimääräraha on vähän pienempi, Seppänen kertoo.

Tuusniemen kunta on ostanut tänä vuonna ViaDialta kuntouttavan työtoiminnan palveluita.

– Koko viime vuonna meillä oli työllisyyskokeilun aikana yhteensä 340 päivää kuntouttavaa työtoimintaa vastaavaa työelämäkokeilua. Tänä vuonna toimintaa on ollut kesäkuun loppuun mennessä jo 426 päivää, Seppänen summaa.

Kunta maksaa palveluiden tuottamisesta ViaDialle tänä vuonna yhteensä 72 390 euroa. Kunnan maksaman työmarkkinatuen menot ovat vähentyneet ViaDian toiminnan alettua.

Muiden alueemme kuntien työllisyydestä lisää 1.8. Koillis-Savossa!