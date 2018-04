Tuusniemi

Mätiä siirretään purkista poikasyksiköihin Etelä-Tuusniemellä. Suvaksen alueen järvitaimenten pelastamiseksi on meneillään hanke, jossa pieniä lisääntymispuroja on kunnostettu. Tavoitteena on saada Suvasveden alueen puroihin lisääntyviä taimenkantoja.

Lue lisää 12.4. ilmestyneestä Koillis-Savosta.