Petäjäsaaressa on ollut tänä vuonna odotettua hiljaisempaa

Ecoland Finland Kaavi Oy:n lomakylähanke Kaavin Petäjäsaaressa on edennyt kaavailtua jähmeämmin.

Viimeisimmät Koillis-Savon saamat tiedot saaren rakennustöiden etenemisestä ovat viime vuoden marraskuulta, jolloin saaressa oli tehty ennakkoraivaus, yhden saunan rakentaminen oli menneillään ja ensimmäisten mökkien perustustyöt olivat alkaneet. Viime vuoden lopulla saareen vedettiin myös Pohjois-Karjalan Sähkön kaapeli.

Ecoland sai viime vuoden loppukesällä rakennusluvat neljän mökin ja yhden saunarakennuksen rakentamiseen. Tämän jälkeen uusia rakennuslupia ei ole haettu, vaikka syksyllä ensimmäisten 12 mökin rakentumista kaavailtiin tälle vuodelle.

Ecoland pyysi talvella Kaavin kunnalta Petäjäsaaren rakennuslupamaksuista alennusta tätä saamatta. Protestilistan mukaan rakennuslupamaksut ovat jääneet maksamatta.

– Ecoland on Kaavin kunnalle velkaa 2397 euroa, joka on rakennuslupamaksujen koko summa, kunnanjohtaja Ari Sopanen vahvistaa.

Kunnanjohtaja toteaa, että viimeisimmän tiedon mukaan rakennustyöt jatkuvat saarella ensi talvena.

Ecoland punnitsi syksyllä, mitä kautta vesijohto ja paineviemäri kannattaa vetää saareen.

– Meille ei ole tullut varmuutta siitä, vedetäänkö johtoa ollenkaan. Emme tiedä yhtään, mikä on Ecolandin tilanne. Olemme kuitenkin olleet tilaajaan säännöllisesti yhteydessä, ja viimeisimmän tiedon mukaan hanketta ei ole haudattu, kertoo Savo-Karjalan Vesi- ja Ympäristösuunnittelu Oy:n toimitusjohtaja Asko Arbelius.

Saarella syksyllä töissä ollut traktoriyrittäjä Mika Tolppanen kertoo, ettei tiedä, mistä töiden taukoaminen johtuu.

– Viime syksynä olin hommissa saarella, ja meille ilmoitettiin, että projekti pysäytetään väliaikaisesti. Siitä en tiedä, mistä pysähtyminen johtuu. Minulle on maksettu töistä, vaikka vähän viiveellä.

Viime syksyn arvioiden mukaan lomakylän pitäisi olla valmis vuoden 2021 loppuun mennessä. Rakennuskustannuksiksi arvioitiin 5–6 miljoonaa euroa.

