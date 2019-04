Petäjäsaaren rakentaminen jatkuu keväällä – hiljaiselo hankkeessa on herättänyt huhuja

Israelilaisten lomakylän rakentaminen Petäjäsaareen on vaikuttanut viime aikoina niin hiljaiselta, että Kaavilla liikkuu epäilyksiä hankkeen rahoituksesta ja tulevaisuudesta.

Koillis-Savo lähetti tiistai-iltana asiasta kysymyksiä Ecoland Finland Kaavi Oy:n toimitusjohtajalle Jonatan Orleville, mutta hän vastasi keskiviikkona aamupäivällä, ettei halua kommentoida.

– Meillä on vielä sisäisiä avoimia asioita hoidettavana. Projekti ei ole loppumassa, ja asiat, mitkä kirjoitit, eivät pidä paikkaansa. Jokaisessa projektissa on haasteita, jatkoi Orlev.

Kaavin kunnanjohtajan Ari Sopasen mukaan rakennushanke on talven vuoksi jäissä, jäätie on mahdottomuus.

Petäjäsaaren myönteisiä vaikutuksia Kaavin yrittäjille odottava Kaavi100-hankkeen koordinaattori Tapani Tirkkonen kertoo huomanneensa töiden olevan pysähdyksissä.

– Lähetin Jonatanille talvella sähköpostia, ja hän vastasi, että työt alkavat keväällä uudelleen. Huomasin syksyllä, että saareen vietiin paljon hiekkaa ja sieltä tuli paljon puita, sanoo Tirkkonen

Myös hankkeen vastaava mestari Rauno Miettinen Tuusniemeltä on saanut sellaista tietoa, että työt jatkuvat, mutta ajankohdasta hänellä ei ole tietoa.

– Olen käyttänyt työpanosta hankkeeseen syksypuolella aika paljonkin, viimeksi olimme saaressa joulukuussa. Saatavistani olen saanut osan.

Koillis-Savon saamien tietojen mukaan rahaa odottavia yrittäjiä on useampia.