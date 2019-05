Pertti puhdistaa, kylä kiittää – Melalahdessa katupöly poistettiin ennätysajassa.

Riistaveden taajamassa kaduilla ja jalkakäytävillä ei talven hiekoitussepeli narsku jalkojen alla. Kaupunkien ja taajamien keväinen ongelma, katupöly on niin ikään harjattu ja huuhdeltu pois sitä mukaa, kun jäätikkö on antanut tilaa. Riistaveteläisen urakoitsijan Pertti Lösösen mukaan talvet ovat muuttuneet ja vaihtuvista olosuhteista johtuen liukkauden torjuntaan on panostettava entistä enemmän.

– Usein hiekoitus on tehtävä jo heti aurauksen jälkeen. Hiekoitussepelin tarve on lisääntynyt ja sen mukana kevään tullen myös pölyhaitat. Aloitimme puhdistamisen jo huhtikuun alussa ja viimeistelimme urakan heti lumimyräkän aurausten jälkeen.

Oma kehittämämme toimintamalli, jossa harjaus ja kastelu ovat oikeassa suhteessa, tekee valmista ja pölytöntä jälkeä. Tällä hetkellä teemme vielä talven aurauksen jälkien huoltokorjauksia kadunreunuskiviin ja nurmikaistoille, Pertti kertoo.

Kyläläisten myönteinen palaute on jopa hiukan yllättänyt urakoitsijan, jolle myös talven aurauksista on tullut samanlaista viestiä. Pertti Lösönen ottaa palautteen vastaan nöyrän kiitollisena ja myöntää, että hyvältähän se tuntuu.

