Opettajien paikkoja täytetään vielä viime hetkillä

Rehtoreiden puhelimet käyvät tällä viikolla kuumina, sillä Koillis-Savossa joitakin opettajien paikkoja on vielä täyttämättä, vaikka kouluvuosi alkaa jo ensi maanantaina. Esimerkiksi Kaavin ja Melalahden koulujen erityisopettajan paikat olivat vielä alkuviikosta vapaina.

– Uskon, että siihen saadaan – jos ei pätevää erityisopettajaa, niin ainakin pätevä luokanopettaja, joka pystyy yhden lukuvuoden sitä tehtävää hoitamaan, Riistaveden yläkoulun sekä Melalahden ja Vehkalammin alakoulujen rehtorina toimiva Eeva-Kaarina Kemppainen totesi maanantaina.

Myös Kaavin koulun rehtori Teemu Laasanen oli levollinen, vaikkakin melko kiireinen, vielä tiistaina.

– Erityisoppilaiden määrä on lisääntymässä, mutta opettajia tarvitaan näköjään sitäkin enemmän.

Kaavilla koulu on vielä alkavana lukuvuonna osittain kaksisarjainen. Esikoululaisilla sekä ykkös- ja kakkosluokkalaisilla on kaksi opettajaa. Vuoden kuluttua siirrytään yksisarjaisuuteen lasten vähentyessä.

Tuusniemellä on alkavana lukuvuonna suurin yläkoulu pitkään aikaan.

– Nyt meillä on kolme yhdeksättä ja kolme kahdeksatta luokkaa. Nämä ovat viimeiset luokat, joissa on kolme rinnakkaisluokkaa, Tuusniemen rehtori Janne Karttunen sanoi.

Yläkoululaisia Tuusniemellä on nyt 155 ja heistä 83 eli yli puolet Kaavilta. Lukion 49 oppilaasta 15 on kaavilaisia.

Juankosken opettajamäärä on pienentynyt selvästi eläkkeelle jäämisistä ja siirroista muihin Kuopion kouluihin.

– Näin on saatu suhteutettua opettajamäärä nykyiseen oppilasmäärään. Kaikki opettajavirat on täytetty. Uusia opettajia on neljä, Juankosken koulun ja lukion väliaikainen rehtori Pasi Koivuranta kertoi.

Riistavedellä koulutilat ovat aiheuttaneet murheita pitkään. Melalahden alakoulun luokat 1–4 jatkavat viipaleissa Riistaveden yläkoulun pihassa ja luokat 5–6 yläkoulun tiloissa.

– Kesän aikana on tehty taas remontointia tässä rakennuksessa. On tehty lähinnä tiivistyksiä aika useassa luokassa. Liikuntasaliin on laitettu listaa ja tiivistyksiä. Meillä tehtiin syksyllä kuntoselvitys, jonka perusteella on korjailtu. Täällä hyvin toiveikkaina odotetaan, että tulee päätös uuden monitoimitalon rakentamisesta, Kemppainen totesi.

Tuusniemellä pidempi joululoma

Peruskoululaisilla on edessään 187 koulupäivää lukuvuoden aikana. Kaavilla syyslukukaudella opiskellaan 89 päivänä, Riistavedellä ja Juankoskella 90:nä ja Tuusniemellä 91 päivänä. Kevätlukukaudeksi päiviä jää 96–98.

Koillis-Savossa koululaiset aloittavat opiskelun ensi maanantaina 12. elokuuta ja kouluvuosi päättyy 30. toukokuuta.

Tuusniemellä on poikkeuksellisesti koulupäivä lauantaina 31. elokuuta. Alakoululaisilla esitellään silloin harrastuksia, muilla on taksvärkkipäivä.

Syyslomaa vietetään viikolla 42 eli 14.–20. lokakuuta.

Joululoma alkaa 22. joulukuuta. Tuusniemellä koululaiset palaavat kouluun 6. tammikuuta, muualla Koillis-Savossa jo 2. tammikuuta.

Talvilomaa vietetään 2.–8. maaliskuuta.

Pääsiäisen takia on vapaata 10.–13. huhtikuuta.

Riistavedellä ja Juankoskella koululaisilla on vapaapäivä helatorstain jälkeen 22. toukokuuta.