Omistaja kadoksissa: Kaksi kissaa eksyksissä Kaavilla

Kaavin Niinivaaran ja Sivakkavaaran väliltä on löydetty kaksi kesyä kissaa. Toinen niistä – kuvassa oleva harmaa-valkea, noin viisivuotias leikattu poikakissa – on Katri Ruokolaisen perheen huostassa. Kissa on Ruokolaisen mukaan tosi ystävällinen, sisällä ja autossa viihtyvä eläin, joka ei syö raakaa lihaa.

Toinen samalla suunnalla, Hietapohjantien kohdalla liikkuva kissa on musta-valkea.

Ruokolainen pohtii, ovatko kissat kenties unohtuneet Kaaville talvilomalaisilta.

Kissoja voi kysyä Ruokolaiselta puhelinnumerosta 050 349 7989.