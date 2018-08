Nyt on rapu merrassa!

Ravustuskausi on ollut käynnissä jo kohta kaksi viikkoa, mutta parhaat jokirapusaaliit saadaan oletettavasti vasta tässä kuussa. Rapubiologi Japo Jussila toteaa, että lähipiirin ravustajat ovat olleet tyytyväisiä heinäkuun rapusaaliiseen.

– Jokiravun osalta saalista on tullut hyvin alusta asti. Näyttää siltä, että omituisen lämmin kevät, kylmä alkukesä ja hirvittävä helle eivät ole sotkeneet jokiravun elämää samalla lailla, kuin täpläravun kohdalla.

Viime kesä oli viileä, ja vesiin jäi tavanomaista enemmän rapuja, jotka kasvoivat saaliskokoon vasta vuonna.

– Ravut jäivät odottelemaan lämpöä ja jäivät pienikoisiksi. Tänä kesänä ravuilla on ollut helteisen myötä intoa kasvaa, jolloin jokirapua on tullut mukavasti jo kauden aloituksessa.

Tuottavia jokirapukantoja on jäljellä valitettavan vähän. Niistä valtaosa sijaitsee Itä- ja Pohjois-Suomessa. Koillis-Savon alue on jokirapualuetta, jonka valta-asemaa amerikkalaislähtöinen sukulainen ei ole päässyt alueellamme rikkomaan.

Rapurutto on tehnyt tuhojaan myös Koillis-Savon alueella, mutta viime vuodet ovat näyttäneet valoisemmilta.

– Asiasta on toitotettu vuodesta toiseen, ja nyt valistus on alkanut puremaan. Tänä vuonna emme ole saaneet yhtäkään ilmoitusta rapurutosta, rapubiologi Jussila kertoo.

Lue lisää 2.8. Koillis-Savosta.