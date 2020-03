Nuoren kannattaa pitäytyä pitkissä sarjoissa ja pienissä painoissa

Perusteellinen opastus ja maltti ovat valttia kuntosaliharrastuksen aloittamisessa. Luokanopettaja Pasi Pitkänen teroittaa tätä erityisen tarkasti kuudesluokkalaisilleen, jotka ovat päässeet kuntosaliharjoittelun makuun Kaavin Kuntolinnassa viimeisen kuukauden aikana.

Aikaisemmin Pitkänen ei ole ohjannut alakoululaisia kuntosalille, mutta päätti lähteä kokeilemaan oppilaiden liikuttamista uudessa ympäristössä kuntosaliyrittäjä Markku Antikaisen kannustamana.

Antikainen on tehnyt linjauksen, että sali on maksuton alle 18-vuotiaille. Salilla aikaa viettävät lapset ja nuoret ovat kuitenkin olleet välillä häiriöksi muille asiakkaille, ja paikalla on oleiltu muutenkin kuin treenaustarkoituksessa.

Tästä tuli ajatus lähteä opastamaan nuoria kuntosalilla käymiseen ja siellä käyttäytymiseen.

Nuoren ei kannata lähteä testaamaan, paljonko raskasta rautaa nousee parilla toistolla. Varomaton punttien riuhtominen voi olla tuhoisaa, etenkin pituuskasvun ollessa vielä vaiheessa.

Pitkänen on käyttänyt tunneilla aikaa laitteiden ja liikkeiden läpikäymiseen.

– Teemme tunneilla enimmäkseen omalla kehon painolla tehtäviä liikkeitä. Tärkeää on malttaa tehdä riittävän pitkiä sarjoja tarpeeksi pienillä painoilla.

Mahdollisiin virheliikkeisiin Pitkänen pyrkii puuttumaan saman tien. Esimerkiksi jalkaprässissä hän käyttää apuvälineenä jalkojen väliin asetettavaa palloa, joka estää polvien taipumisen varvaslinjan sisäpuolelle.

Laitteet säädetään oppilaiden pituuteen ja kokoon sopiviksi, jotta virheliikkeiltä vältytään. Vapaita painoja alakoululaisten liikuntatunneilla kartellaan.

– Kun painavaa tankoa lähdetään nostelemaan, siinä on omat riskinsä. Siihen kannattaa siirtyä vasta vanhempana, ja se kaipaa sitten kunnollista opastusta kunnes tekniikka on kunnossa.

Lue koko juttu 5.3. Koillis-Savosta