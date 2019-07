Nuorella yrittäjällä ei riitä aikaa kännykällä pelaamiseen

Kouluvuoden aikana 14-vuotiaan Vilho Klaavon kalenteri on melkoisen täynnä. Hän asuu Kaavin Maarianvaarassa, josta on matkaa Kaavin kirkonkylään noin 30 kilometriä ja yläkouluun Tuusniemelle 40 kilometriä. Koulumatkoihin menee pari tuntia päivässä.

– Yleensä olen vasta seitsemän aikaan kotona.

Viime elokuusta saakka hän on ollut 4H-yrittäjä. Kuten Jelppi-Vilho-nimi kertoo, yritys auttaa askareissa.

– Lastenhoitoa, pihatöitä, digineuvontaa, tiskaamista. Olen siivonnutkin jossain, Vilho muistelee.

Vakituisena asiakkaana hänellä on 97-vuotias kaavilainen, jonka luona hän käy kahdesti viikossa.

– Se on aina oma valinta, käyttääkö aikansa pelaamiseen vai töiden tekemiseen. Joskus saatan iltaisin puhelimella pelata, mutta en edes muista, milloin olen viimeksi pelannut. Ei minulle ole kukaan sanonut, että pitäisi mennä töihin, Vilho naurahtaa.

