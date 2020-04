Muutto Sveitsistä Akonpohjaan kypsyi vähitellen

Muuttoliikkeellä on yleensä suuntana täältä poispäin. Joukkoon mahtuu kuitenkin poikkeuksia. Kaija Kekäläinen-Spengler ja miehensä Peter Spengler muuttivat Sveitsistä Juankosken Akonpohjaan. Ensimmäiseen vuoteen on mahtunut paljon: mökkiremontti, Suomen erikoinen talvi ja korona.

Kaijan mukaan yksi päällimmäinen syy Suomeen muuttoon on koti-ikävä, joka on piinannut häntä vuosikymmenet. Lopulta kuitenkin Peter oli se, joka hoputti vatulointiin taipuvaista vaimoaan päätöksentekoon.

– Minä haaveilin Suomeen muutosta jo pitkän aikaa sitten. Lapset panivat kuitenkin hanttiin, ja se jäi siihen.

Eläkkeelle jäännin jälkeen päätös kypsyi vuosi vuodelta. Vaakakupissa painoi omien vanhempien vanheneminen. Läheltä pystyisi auttamaan huomattavasti helpommin. Kaijan äiti ehti kuitenkin kuolla ennen paluumuuttoa, mutta 88-vuotiaan isän päivittäinen ruokahuolto ja seura on nyt turvattu. Vastapainoksi Kaijan ja Peterin tie on aina lingottu ja kalansaanti turvattu.

Kaijan ja Peterin tarina alkoi 1970-luvun puolivälissä Tampereelta. Kaija oli kesätöissä Ikaalisten kylpylässä ja Peter interrail-matkalla. Suhdetta jatkettiin pari vuotta kirjeenvaihdolla, sitten Peter tuli käymään Kaijan kotona. Samana syksynä Kaija lähti Sveitsiin.

On oletettavaa, että grilli on kesällä kovassa käytössä Spenglereiden terassilla. Sitä odotellessa ihaillaan auringonlaskuja, seurataan jäiden sulamista ja kesän puhkeamisen tuoksuja, joita Kaija on kuljettanut mukanaan maailmalla yli neljä vuosikymmentä.

Teksti ja kuva: Pirjo Mononen