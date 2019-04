Muuruveden maisemista Maggiorejärvelle – Stresa vei Reijo ja Pirjo Toivasen kohti haaveitaan

Hörppäys kahvikupista ja katsaus pellon takaa pilkottavan Muuruveden selälle. Puhetta suojasäästä ja savolaisten sukunimen alkuperästä. Kanssani kahvipöydässä keskusteleva pariskunta istuu maisemaan monella tapaa hyvin.

Kuitenkin kevyt kasvojen päivetys ja kahvikuppini vieressä avoinna oleva kirja kertovat toista tarinaa.

Reijo ja Pirjo Toivanen ovat tottuneet hieman erilaiseen järvimaisemaan, sillä yli vuosikymmenen ajan pariskunta on katsellut kotiterassiltaan Muuruveden sijaan Maggiorejärveä.

Kaksikko on tallannut yhteistä polkua nyt 38 vuotta. Reijo Toivanen syntyi ja eli lapsuutensa Muuruvedellä, ja aviopuoliso Pirjo Toivanen on lähtöisin Porin läheltä Lyttylästä.

– Siinä itä kohtasi lännen, ja piti keksiä ihan uusi yhteinen keskinäinen kieli, Pirjo naurahtaa.

Pariskunnan kielitaito on joutunut koetukselle muutenkin kuin toistensa kanssa – kaksikko on työskennellyt ja asunut Lontoossa sekä Haagissa, ja vuodesta 2008 asti kotikuntana on toiminut Italian Stresa.

Reijo ja Pirjo Toivasella on molemmilla takanaan värikäs työhistoria. Reijo on kouluttautunut ja luonut uransa pääasiassa liiketalouden ja kaupan alalla, ja viimeiset vuotensa ennen eläkkeelle jäämistä hän teki konsulttitehtäviä.

Pirjo taasen on ehtinyt toimia muun muassa Nokia Mobile Phonesin edeltäjän Mobiran palveluksessa ja Finpron Haagin vientikeskuksen päällikkönä.

Italiaan muutettuaan pariskunta päätti jäädä ennenaikaiselle eläkkeelle ja alkaa seuraamaan haaveitaan – Reijo alkoi katsomaan maailmaa objektiivin läpi ja Pirjo pakkasi unelmansa kirjan kansien väliin.

– Valokuvaus on kiinnostanut minua niin pitkään kuin muistan, mutta työelämä ei jättänyt aikaa harrastukselle. Vasta nyt kolmannessa elämänvaiheessa olen päässyt taas aktivoitumaan, Reijo kertoo.

Pirjolla kirjoitusinnostus on seurannut aina mukana, mutta työraporttien kirjoittamisessa luovuutta pääsi käyttämään rajallisesti. Töistä jäätyään Pirjo toteutti haaveensa ja alkoi työstämään kirjoittajakurssien avulla omaa romaaniaan. Kustannusjäteiltä sähköpostiin kolahteli napakan kohteliaita kieltäytymisiä, mutta vuonna 2017 Pirjon esikoisromaani, Pyhä paha perhe, julkaistiin.

Kustantajana toimi pienkustantamo Stresa. Nimi ei ole sattumaa, sillä Pirjo on yksi perustajajäsenistä. Pienkustantamon perustanut kirjoittajaryhmä kokoontuu nyt vuosittain Stresaan kehittämään kasvotusten kirjoittamistaan.

Yksi kustantamon tuoreimmista teoksista on Proseccoa per favore!, jossa kannessa komeilee sekä Pirjon että Reijon nimet. Kirja yhdistää pariskunnan rakkaat harrastukset – matkailun, kirjoittamisen ja valokuvaamisen. Kansien väliin tiivistyy pariskunnan tutkimusmatka samaan aikaan kotoisaan ja vieraaseen kulttuuriin Stresassa.