Muuruveden kyläkauppa heräsi jälleen eloon

Jo kylälle ajaessa huomaa, että jotain hyvin erityistä on meneillään. Autoa ei meinaa saada parkkiin, ilmapallot liehuvat ja iloisia ihmisiä suuntaa kohti kauppaa. Täällähän on suorastaan ruuhka!

Kyläkauppa on ollut kiinni puolitoista vuotta, joten ei ihme että ihmiset ovat innoissaan kun se nyt jälleen avaa ovensa.

Päiväkotilaiset ovat tulleet paikalle vappuhuiskineen, ja laulavat talon yrittäjille onnittelulaulun. Yhtä hyvin voisi onnitella muuruveden kyläläisiä, jotka saavat mainiot palvelut omalle kylälle pitkästä aikaa.

Pienen Traktorin Puodin kassalla häärivät kauppiaat Anu Jestoi ja Eki Kokkarinen eivät ennätä onnittelulaulua kuuntelemaan, sen verran pitkä on kassajono.

Väkeä on tullut Muuruveden lisäksi kauempaakin. Monet ovat halunneet tulla heti kaupan auettua ostoksille, mutta myös kiittämään ja kannustamaan yrittäjiä.

– Terhon aikaan jo asioitiin kaupassa. Hyvältä näyttää, sanoi kassalla asioinut Sakari Miettinen.

– Kiitos kun tulitte yrittäjiksi, onnea ja menestystä! sanoivat monet ja tuntuivat tarkoittavan sitä täydestä sydämestään.

Monet iloitsevat myös siitä, että kaupan lisäksi saman katon alta löytyy muitakin palveluja. Muuruveden Torinkulman yläkerrassa toimivat Riitta Heikkisen Hieronta Helahoito, Niina Väistölän parturi-kampaamo ja Jonna Smedbergin Luotaishoitola Koto.

Parturi-kampaamon tuoliin oli jo avajaispäivänä ehättänyt pelonniemeläinen Pentti Hyvönen. Hän lupaa asioida talossa jatkossakin.

– Katotaan nyt, saattaa minusta tulla vakioasiakas jos hinnasta sovitaan, veisteli Hyvönen.

