Miss Gay Finland -finalisti Anne Vartainen on enemmän tekijä kuin puhuja

– Nuorten mielenterveysongelmista puhutaan paljon, mutta liian usein se jää pelkäksi puheeksi. On myös tärkeää muistaa, että nämä asiat eivät kosketa ainoastaan nuoria.

Juankoskelaislähtöinen Anne Vartiainen, 34, on tottunut taistelemaan ennakkoluuloja vastaan, ja nyt hän haluaa vaikuttaa osallistumalla Miss Gay Finland 2019 -kisaan.

– Neljän vuoden ajan kaverit ovat kannustaneet lähtemään mukaan. En välitä huomiosta, eli olen jättänyt välistä. Nyt kuitenkin tuntui, että tämän kautta voisin ajaa minulle tärkeitä asioita.

Kilpailu tuntui luonnolliselta väylältä vaikuttaa.

– Kisassa etsitään kauneimpien kasvojen sijaan sopivaa persoonaa ja esimerkkiä puolestapuhujaksi. Seksuaalivähemmistöt kärsivät paljon mielenterveyden ongelmista, sillä he joutuvat usein painimaan ennakkoluulojen ja paineiden kanssa. Asia koskettaa kuitenkin ihmisiä ikään tai seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta.

Anne on tottunut tekemään asiat omalla tavallaan – oli kyse sitten pukeutumisesta tai harrastuksista.

Nuorena poikamainen pukeutuminen ja lyhyt tukka herättivät ihmettelyä pienellä kylällä.

– Minulta saatettiin kysellä, olenko poika vai tyttö, ja kuiskailla selän takana.

Homoseksuaalisuus oli nykyistä suurempi tabu, kun Anne eli nuoruuttaan. Pieneltä kotikylältä esikuvia ei tuntunut löytyvän.

– Piti itse oppia käsittelemään ja ymmärtämään, kuka minä olen ja kenestä pidän. Se oli raskasta nuorelle ihmiselle, kun asiasta ei voinut puhua kenellekään.

Anne kokee, että seksuaalivähemmistöihin suhtaudutaan pienillä paikkakunnilla tuomitsevammin, kuin kaupungissa.

– Etenkin Pohjois- ja Itä-Suomessa suvaitsevaisuuden kanssa on vielä töitä tehtävänä.

Anne ei ole koskaan tuntenut tarvetta peitellä seksuaalisuuttaan – mutta ei myöskään halua tehdä asiasta numeroa.

– Jos joku kysyy, vastaan rehellisesti. Jokaisen täytyy saada olla oma itsensä ja sanoa ajatuksensa ääneen. Muiden mielipiteistä ei pidä välittää, sillä kukaan muu ei tunne sinua niin hyvin kuin sinä itse.

Lue koko juttu 13.6. Koillis-Savosta!