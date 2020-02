Mikko Mustonen purkaisi asuntoja, jotta rivitalo ja mopo olisivat eri hintaluokkaa Tuusniemellä

Halpojen asuntojen ylitarjonta ei houkuta uusia asukkaita. Tämä näkyy noin 2 500 asukkaan Tuusniemellä, missä on jo vuosia pohdittu keinoja saada kunnan asukasluku nousuun.

Tätä mieltä on Mikko Mustonen, joka omistaa Tuusniemellä tilan ja asuntoja.

– Tuusniemellä ollaan halpuutus- ja ylitarjontatilanteessa, joka ei hyödytä ketään, ei kuntaakaan. Halpuutus vain laskee muidenkin kiinteistöjen hintoja. Sekä myynti- että vuokrapuoli ovat tukossa.

– Kallein asunto on aina tyhjä asunto, omistaapa sen kuka tahansa ja olkoonpa se Mannerheimintiellä Helsingissä tai Keskitiellä Tuusniemellä.

Mustosen mielestä Tuusniemen pitäisi käyttää samoja lääkkeitä kuin Juankoskella ja Kaavilla: Etenkin vanhoja ARA-rahoitteisia asuntoja pitää purkaa, koska valtio tukee purkamista ja asukasmäärä laskee nopeammin kuin asuntojen määrä. Muutoin lasku lankeaa tuusniemeläisille.

– Jos joka asunnossa asuu keskimäärin 1,5 asukasta ja kunnan asukasluku vähenee 75:llä vuodessa, vuosittain häviää 50 asunnon tarve, laskee Mustonen.

– On kollektiivinen harha ajatella, että kunnan asukasluku nousee, kun asuminen on halpaa. Tosiasiassa asukasluku laskee ja asumisesta tulee kalliimpaa kuin Kuopion lähiympäristössä.

Mustonen perustelee kalleusväitettään käyttökustannusten nousulla: vaikka huutokaupat.comissa Tuusniemellä myynnissä olleiden rivitaloneliön ja mopon hintaero oli sentään noin 500 euroa, vesi, sähkö ja kiinteistövero kallistuvat, samoin kaukaa tuleva kiinteistönhoito.

– Asuminen on kallista siksikin, että tuusniemeläiset ovat menettäneet pääomansa, jonka ovat sijoittaneet asuntoihin, ovatpa ne asunto-osakkeita tai omakotitaloja. Asuntojen neliöhinnat ovat muutamia satoja euroja, eivät missään suhteessa uudisrakennusten hintoihin.

