Mikä vahva tunnistautuminen? – Ikäihmisten digi-illassa Tuusniemellä keskusteltiin sähköisistä palveluista

Osa ikäihmisistä kokee verkossa asioinnin hankalaksi, mutta sähköisillä palveluilla pyritään helpottamaan arkea, Tuusniemen Osuuspankin pankinjohtaja Tarja Nykänen sanoi Tuusniemen kunnantalossa viime viikon tiistaina järjestetyssä ikäihmisten digi-illassa.

– Ei tarvitse lähteä aina konttoriin. Verkkosivut ovat käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta, Nykänen muistutti.

Hän kannusti kovasti ikäihmisiä tutustumaan rohkeasti uusiin palveluihin ja menemään konttoriin tapaamaan pankkivirkailijoita, jotta kukin löytää itselleen sopivat palvelut. Osuuspankilla on esimerkiksi verkkopalvelustaan tarjolla yksinkertaistettu Saavutettava-versio, joka on Nykäsen mukaan tarkoitettu erikoisryhmille ja myös senioreille.

Ensimmäinen askel verkkopalveluihin on verkkopankkitunnusten hankkiminen. Nykänen huomautti, että uusien vaatimusten mukaan pankkiin on otettava tuolloin virallinen henkilötodistus eli voimassa oleva henkilökortti tai passi.

– Vaikka kuinka tunnetaan monen vuosikymmenen ajalta, se ei tänä päivänä enää välttämättä riitä. Joka kerta näin ei tarvitse tehdä.

Pankkitunnukset ovat henkilökohtaisia, eikä niitä tule luovuttaa kenenkään muun käyttöön – ei edes perheenjäsenen tai muun avustajan, Nykänen korosti.

Pankit ovat alkaneet siirtyä verkkopalveluissa niin sanottuun vahvaan tunnistautumiseen, jolla varmistetaan, ettei joku muu kuin tilin omistaja ole päässyt käsiksi verkkopankkitunnuksiin.

Pankkiryhmillä on tässä erilaisia käytäntöjä. Osuuspankit lähettävät tilitapahtuman vahvistamiseksi tekstiviestin matkapuhelimeen. Jos kännykkää ei ole, asia pitää hoitaa joko konttorissa tai puhelinpalvelussa.

Nykänen sai yleisöltä palautetta, että puhelinpalveluun pääseminen on todella vaikeaa.

– Se on harmillista. Palvelua yritetään koko ajan parantaa, että puhelut pääsisivät läpi ja vastausajat lyhenisivät.

