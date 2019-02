Menevämmät ”talvikengät”

Yksi kokeilu, ja lohilahtelainen Elisa Pulkkinen on myyty. Liukulumikengät vaikuttavat paljon kätevämmiltä pakkaslumessa etenemiseen kuin tavalliset lumikengät.

– Aukeilla normaalit lumikengät uppoavat nyt 20–30 senttiä, nämä upottavat maksimissaan kymmenen senttiä. Nämä on myös helpompi laittaa jalkaan kuin tavalliset lumikengät, nämä saa edestäkin kireälle. Nämä tuntuivat myös jämäkämmiltä kuin tavalliset lumikengät, joissa jalka muljuaa nilkasta, kuvaa Elisa.

Liukulumikengät ovat lumikenkien ja metsäsuksien välimuoto ja tunnetaan myös karvapohjasuksina.

Ne ovat noin 10–13 senttiä leveät, ja pohjassa on erittäin liukas luistoalue ja keskellä pitokarvat, joten niillä voi sekä kävellä että liukua. Siteeseen pystyy kiinnittämään minkälaisen kengän tahansa.

Elisan jalassa on riistaveteläisen Tapio Multasuon viime talvena hankkimat liukulumikengät.

– Hankin ne pienpetopyyntiin ja koiran treenaamiseen valjaissa ja hihnoissa; koira puskee umpihankeen ja minä koetan tulla perässä ja päinvastoin. Olemme käyneet 1–3 kilometrin reissuja: kun koira uppoaa kaulaa myöten, se nousee väsyneenä kannoille, kertoo Tapio.

Kuutta koiraansa lenkittävä Elisakin uskoo, että liukulumikengillä olisi kätevää lähteä koirien kanssa luontoon.

– Jos tykkää kuvata luonnossa, nämä olisivat hyvät, samoin ajometsästyksessä, arvelee Elisa.

Hän ei käytä tavallisten lumikenkien kanssa sauvoja, mutta liukulumikenkien kanssa sauvat auttoivat tasapainon pitämisessä.

– Ostin säädettävät isosompaiset sauvat. Kun upottaa, säädän ne pitemmiksi, sanoo Tapio.