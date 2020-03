Masto keskellä Muuruveden kylää huolestuttaa terveys- ja maisemavaikutustensa vuoksi

Muuruvedellä kerätään nimiä adressiin keskustassa sijaitsevan tietoliikennemaston siirtämiseksi syrjäisempään paikkaan.

Kyseessä on Telia Towers Finland Oy:n 50 metriä korkea masto, joka valmistui Linkkipolun varteen syksyllä 1994.

Adressin mukaan maston sijainti alavalla kohdalla kylän keskustassa on herättänyt kummeksuntaa vuosien saatossa, ja esteettisen haitan lisäksi se on terveysriski.

Adressin on laittanut liikkeelle 17. helmikuuta kylän ytimessä asuva Jouni Holopainen.

Adressi on allekirjoitettavissa maaliskuun loppuun asti kylän kaupoissa ja Holopaisella. Adressi lähetetään aikanaan Telialle.

– Muutin tähän 2008, jolloin mastossa oli kolme lähetinpaneelia enkä saanut oireita. Vähitellen rupesin oireilemaan altistuttuani radiotaajuiselle säteilylle työpaikallani Nilsiän koulussa. Säteily aiheuttaa minulle pään kuumotusta, pahoinvointia, huimausta ja vapinaa, sanoo Holopainen. Hän on huolissaan radiotaajuisen säteilyn mahdollisista terveysvaikutuksista kuten syöpäriskin kasvamisesta kylällä.

Topi Laitinen allekirjoitti adressin ensimmäisten joukossa, koska hänen mukaansa ei ole varmaa, että maston läheisyydessä on turvallista.

– Pelkäämme, että haitat lisääntyvät. Kun 5G-tekniikka tulee, se ”grillaa” meidät: siinä on huomattavasti kovempi säteily kuin tähänastisissa tekniikoissa, sanoo Laitinen.

Hän epäilee, että alavan paikan vuoksi osa sinänsä tarpeellisen maston tehosta häviää, eikä masto muutenkaan istu keskelle kylää.

– Kolmenkontinmäellä masto voisi auttaa Juankosken ja Halunan välillä katkeaviin puheluihin, Juankoski–Nilsiä-välillä auttaisi, jos masto olisi Koiramäessä, arvelee Laitinen.

Yksi allekirjoittajista on kansanedustaja Hannakaisa Heikkinen (kesk.), joka toivoo Muuruveden vetovoiman kylänä kasvavan edelleen.

– On varmasti ollut virheellinen päätös sijoittaa masto niin kauniiseen kulttuurimaisemaan, että kun kylää lähestyy, masto näkyy ensimmäisenä.

Heikkisenkään mielestä mahdollisia terveysvaikutuksia ei voi poissulkea, mutta hän lisää heti, ettei ole alan asiantuntija.

– Ei masto ainakaan henkistä eikä fyysistä terveyttä tuova asia ole.

– Kun masto aikanaan vaatii korjauksia, on syytä katsoa sen paikkaa. Entä onko tulossa uusia mastoja, voidaanko niiden voimakkuuksia säädellä niin, että tästä päästäisiin eroon? Ellei tehdä mitään, mastosta ei päästä eroon, tiivistää Heikkinen.

