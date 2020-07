Marja-Leena Lempinen on halunnut jakaa iloa ja lohtua kirjoillaan

Edes koulukavereiden ja opettajien naljailu eivät saaneet lukihäiriöstä kärsineen Marja-Leena Lempisen päätä kääntymään. Hän oli ilmoittanut jo ennen kouluikää vanhemmilleen Keiteleellä, että hänestä tulee ihminen, joka kirjoittaa lapsille tarinoita. Suurimman osan tuotannostaan hän on kirjoittanut nimenomaan lapsille ja nuorille.

– Kuului kamala nauru ja räkätys, kun sanoin koulussa, että haluan kirjailijaksi. Minä olen varmaan ollut hemmetin paksupäinen, koska se ei ole haitannut minua.

Maallinen mammona tai kuuluisuus ei ollut syynä kirjailijan uralle tähtäämiseen.

– Se on aina liittynyt siihen, että olen halunnut jakaa tarinoita muille ihmisille ja toivonut kirjoittaessani salaa, että joku saisi niistä iloa, lohtua tai jotain muuta.

Viimeisin Lempisen kirja Jääpolte (WSOY) ilmestyi vuonna 2012. Kaksi käsikirjoitusta hänellä on, mutta hän ei tunne pakottavaa tarvetta saada niitä valmiiksi, eikä se edes vaivaa häntä. Hänen mielestään raha sanelee nykyään liikaa kustannusmaailmaa.

– En tunne tämänhetkistä kustannus- ja kirjamaailmaa omakseni.