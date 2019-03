Maija Laukkanen on Riistaveden idealinko

Innostunutta puhetta ja ideoita pulppuaa lähes tauotta, kun keskustelee Maija Laukkasen kanssa. Tämä Vieremällä syntynyt idealinko tapasi riistaveteläisen miehensä agrologiksi opiskellessaan Mustialan maatalousoppilaitoksessa Tammelassa.

Vuonna 1997 hän muutti Riistavedelle, ja kyläyhdistystoimintaan hän ryhtyi, kun neljästä lapsesta nuorin oli kolmivuotias. Vuoden ajan hän on ollut Riistaveden Kyläyhdistyksen puheenjohtaja.

– Ainakin yli 15 vuotta olen ollut ihan putkeen kyläyhdistystoiminnassa. Kiersin puheenjohtajuuden monta vuotta, mutta viime vuonna oli pakko ryhtyä siihen, koska toimintamme oli jo katkolla. Ihmisillä ei ole enää halua toimintaan. Oli jo vaihtoehtona, että koko toiminta olisi ajettu alas, ja se olisi vaikuttanut pitäjäraadin toimintaan.

Kaksi vuotta sitten perustetut pitäjäraadit ovat uusi vaikutuskanava Kuopion kaupungin entisille maalaiskunnille. Laukkanen on Riistaveden pitäjäraadin varapuheenjohtaja.

– Pitäjäraati on erittäin hyvä asia. Niiltä, jotka ovat siihen oikeasti sitoutuneet, se vie ajan, mutta se myös antaa. Siinä saadaan aikaan oikeasti. Varmaan Juankoskellakin pitäjäraatilaiset allekirjoittavat saman.

Ensimmäisten raatien kaksivuotiskausi on pian päättymässä, ja huhtikuussa pidetään vaalit uusien raatien nimeämiseksi. Laukkanen pitää tärkeänä, että mukaan saadaan ihmisiä eri kyliltä, jotta alueiden ääni tulee kuuluviin.

– Toivotaan, että saadaan uusia mukaan, mutta että myös vanhoja jatkaisi, jotta saadaan jatkumo.

Laukkasen mielestä Riistavesi on sopivan lähellä ja sopivan kaukana kaupungista upean luonnon äärellä. Katuvalot ulottuvat perille saakka, ja lentokentälle – sitä kautta maailmalle – hurauttaa autolla hujauksessa.

Sen Laukkanen on huomannut, että monille Riistaveden taajamassa asuville riittää se, että he saavat palvelut kaupungista. Hänestä on kuitenkin tärkeää käyttää Riistaveden paikallisia palveluja, jotta ne säilyvät.

Hän sanoo huomanneensa, että hyvin pienissä syrjäisissä kylissä, kuten Muuruvedellä, syntyy helpommin yhteishenkeä, jolla pidetään kylän elinvoimaisuudesta kiinni.

Kuopion kaupunkiin Riistavesi liittyi 46 vuotta sitten. Tuossa ajassa kaupungin vanhat palvelut ovat kuihtuneet. Laukkanen on huomannut, että riistaveteläisten odotetaan asioivan kaupungissa.

– Meiltä ei kysytä. Meidän on mentävä sinne. On surullista, että ajatusmaailma menee niin kapeaksi.

Ennen Laukkanen oli työkseen karjanjalostukseen erikoistunut maatalousneuvoja. Nykyään hän neuvoo lapsia ja nuoria iltapäivätoiminnan ohjaajana koulussa ja nuorisotilassa.