Maatalousoppilaitoksen rakennuksia lastenkodin käyttöön

Muuruveden entisen maatalousoppilaitoksen rakennuksia vuokrataan Poijukodit Oy:lle. Yrityksellä on 7-paikkainen lastensuojelun yksikkö Kuopiossa, ja nyt se laajentaa toimintaansa Muuruvedelle.

Savon koulutuskuntayhtymän hallitus päätti 30.8. kokouksessaan vuokrata Muuruveden päärakennuksen, ruokala-liikuntasalirakennuksen, talousrakennuksen, tuparakennuksen sekä lämpökeskusrakennuksen ja siihen liittyvän noin kahden hehtaarin suuruisen määräalan Poijukodit Oy:lle 1.10. alkaen. Tilat on vuokrajakson jälkeen tarkoitus myydä vuokraajalle vuoden 2020 loppuun mennessä.

Poijukodit Oy:n yrittäjä Minna Willman-Hietala kertoo, että yritys on pitkään etsinyt sopivia tiloja lastenkodille.

– Olemme hakeneet tiloja nimenomaan maalta. Muuruvedelle on tulossa 9-paikkainen lastenkoti peruskouluikäisille lapsille, kertoo Willman-Hietala.

Tavoitteena on päästä aloittamaan toiminta tämän vuoden puolella heti, kun remontit ja lupa-asiat ovat kunnossa. Muuruveden yksikkö tulee työllistämään ainakin 17 henkilöä.

