Laura Kankkuselle pappisvihkimys

Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen vihkii pyhäinpäivänä kolme uutta pappia Kuopion hiippakuntaan. Yksi heistä on TM Laura Kankkunen jolla on viranhoitomääräys Järvi-Kuopion seurakunnan V kappalaisen viransijaisuuteen ajalle 1.1.-31.7.2019 vastuualueenaan Säyneisen alueseurakunta.

Vihkimisessä avustavat: Tuomiorovasti Ilpo Rannankari, hiippakuntadekaani Sakari Häkkinen, pappisasessori Hannu Koskelainen, Puijon kirkkoherra Jaana Marjanen ja Järvi-Kuopion seurakunnan kirkkoherra Reijo Leino. Notaarina toimii Janne Bovellan.

Papiksi vihittävät ovat osallistuneet 22.10.-26.10.2018 tuomiokapitulissa järjestettyyn ordinaatiovalmennukseen. Ordinaatiovalmennus on papin työhön perehdyttämistä.