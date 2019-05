Lauluntekijänä luonto – Taian Tiiän on Niina Mönkkösen esikoislevy

– Hortoilen metsässä, unohdan kiireen ja sanat tulla tipahtelevat.

Nilsiäläislähtöinen laulaja ja lauluntekijä Niina Mönkkönen ammentaa lyriikoihinsa luonnosta, mikä näkyy vahvasti hänen tuotannossaan.

Tampereella asuva Mönkkönen inspiroituu luonnon helmassa muun muassa vierailuilla vanhempiensa luona Laukka-ahossa.

Eri kokoonpanoissa laulanut ja kitaroinut Mönkkönen elää jännittäviä aikoja, sillä hänen tuorein yhtyeensä Niina Annika & Aurinkoiset on julkaissut ensimmäisen levynsä, Taian tiiän.

Yhtyettä on hankala kategorisoida tiettyyn genreen.

– Ehkä parhaiten musiikkiamme kuvaa sana etnofolk. Kappaleissamme vaikuttaa vahvasti suomalainen musiikkiperinne, jossa on kuitenkin vaikutteita maailmalta, Mönkkönen kuvaa.

Kuusi kappaletta sisältävän albumin levyjulkkareita vietetään 8. kesäkuuta, mutta se on jo saatavissa Levykauppa Äx:ssä.

– Levy on herkkä mutta voimakastahtoinen yhdistelmä shamanismia, naiseutta ja juurekasta rytmimusiikkia vahvojen kitarasoundien kera, Mönkkönen tiivistää.

