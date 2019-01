Läskipyörän satulassa Vaikkojoelle

Kaavin kunta suunnittelee uusien pyöräily- ja patikointireittien luomista Vaikkojoelle. Tällä hetkellä alueella verkostoi patikkapolkuja ja metsäautoteitä. Uusi reitistö luodaan uusien lajien, fatbikingin ja sup-lautailun, harrastajille sopivaksi.

Tavoitteena on tehdä Rakkinekosken alueella olevalle polulle noin kolmen kilometrin ja Makkarasärkälle noin kymmenen kilometrin pyöräily- ja patikointireitit. Lisäksi Vaikkojoelle tehtäsiin tarvittavat opastukset suppailijoita varten.

Kaiken kaikkiaan hankkeen kustannusarvio on reilut 23 000 euroa, joka koostuu reilun 10 000 euron suunnittelutyöstä ja noin 13 000 euron toteuttamiskuluista. Kunnanhallitus päätti maanantain kokouksessa, että Kaavin kunta hakee Kalakukko ry:ltä 90 prosentin rahoitusosuutta reitistön suunnittelun ja 60 prosentin osuutta hankkeen toteuttamisen kustannuksiin. Hanke pyritään saamaan valmiiksi ensi syyskuussa pidettävään Kuutamovaellus-tapahtumaan mennessä.

Reitistöjä markkinoitaisiin yhteistyössä Juuan kunnan kanssa.

Juuan kunnan elinkeinosuunnittelija Jonne Maaninka kertoo, että kunnat pyrkivät luontomatkailun kehittämiseen alueillaan.

– Tähän kehittämiseen linkittyvät vahvasti luonnossa harrastettavat lajit, kuten juuri maastopöyräily, vaellus ja sup-lautailu. Vaikkojoki sijaitsee kahden kunnan välimaastossa, joten koordinointia on luontevaa tehdä yhdessä.

Juuan kunta on tehnyt yhteistyössä Kolin Matkailuyhdistys ry:n kanssa suunnitelman laajemmasta reittihankkeesta, johon Vaikkojoen alue tulisi mahdollisesti tulevaisuudessa kuulumaan. Tavoitteena on uusi Juuan kunnan halki pohjoiseen Nurmekseen ulottuva reittikokonaisuus. Hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen paikalliselta Vaara-Karjalan Leader ry:ltä, ja toteuttaminen alkaa huhtikuun alussa. Reitistössä hyödynnettäisiin osittain 80-luvulta lähtöisin olevaa UKK-reittipohjaa, joka on monin paikoin lakkautettu tai hävinnyt maastoon.

– Tavoitteena on lisätä Koli-Pielisen matkailuinfraan pitkä ja maisemiltaan hieno maastopyöräilykelpoinen reitti. Vireillä oleva reittisuunnitelma ulotuisi hyvin lähelle Vaikkojärveä, joten Vaikkojoen reitit olisivat mahdollisesti linkitettävissä tähän kokonaisuuteen, Maaninka toteaa.

Samalla vanhasta UKK-reitistön nimestä luovuttaisiin, ja uudet patikointi- ja pyöräilyreitit saisivat uudet kansainvälisemmät nimet.

– Reitille luodaan selkeät reittimerkinnät ja sähköisiin markkinointikanaviin kansainvälisille matkailijoille soveltuva karttakokonaisuus.

Fatbike eli kansankielellä läskipyörä on polkupyörä, jonka ylisuuret renkaat helpottavat maastossa ajamista. Sup-lautailu taasen on suosioon noussut vesiurheilulaji, jossa edetään laudalla seisaaltaan meloen. Jonne Maaninka toteaa, että trendilajien vaihtuminen näkyy matkailussa.

– Etenkin maastopyöräily on nyt pinnalla, minkä vuoksi hyvä pyöräilyreitti on hyvä valtti alueen matkailulle. Reitiltä vaaditaan luonnollisesti enemmän, kuin pelkältä kävelypolulta. Ylläpidon pitää myös olla sen mukaista, eikä reitistöltä saa löytyä esimerkiksi kaatuneita puita.