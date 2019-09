Laptille noin yhdeksän miljoonan urakka Kaavilta

Rakennusliike Lapti Oy urakoi Kaaville miljoonilla euroilla, sillä Attendo on valinnut sen kummankin uuden hoivakotinsa pääurakoitsijaksi.

– Karkeiden arvioiden mukaan hankkeiden yhteisarvo tulee olemaan noin yhdeksän miljoonaa euroa. Urakkakilpailu on pidetty, mutta emme voi julkaista tarjoushintoja tässä kohti. Syynä on se, että hinnan hyväksyttäminen on kesken ARAssa, kertoo Attendon kiinteistökehitysjohtaja Tuomas Terho.

Entisen kunnantalon paikalle tulevan, valtion asuntorahoittajan ARAn tukeman hoivakodin rakentaminen alkaa maanrakennustöillä todennäköisesti lokakuussa.

– ARA-hanke valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä. Vapaarahoitteisen aikataulua ei ole vielä päätetty, se päätetään, kun saadaan varmuus ARA-hankkeen aikataulusta, sanoo Terho.

