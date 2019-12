Lakko pysäytti tehtaan myös Juankoskella

Paperikoneviiroja ja suodatinkankaita valmistavalla Valmet Technologiesin tehtaalla Juankoskella oli maanantaiaamuna hiljaista. Tehtaan tuotannon pysäytti kolmipäiväinen valtakunnallinen lakko, jossa on mukana noin 100 000 vientialan yritysten työntekijää.

Lakon aiheutti työnantajia edustavan Teknologiateollisuuden sekä työntekijöitä edustavien Teollisuusliiton, ammattiliitto Pron ja ylempiä toimihenkilöitä edustavan YTN:n työehtosopimusneuvotteluiden epäonnistuminen.

– Tilanne on ollut rauhallinen. Yhtään työntekijää ei ole tullut työntekijäpuolelta töihin. Siinä mielessä me lakkovahdit olemme saaneet olla keskenämme, tehtaan Teollisuusliiton pääluottamusmies Veijo Tirkkonen totesi maanantaina puoli kymmenen jälkeen.

– Meillä neuvottelut ovat jotenkin edenneet, mutta ne kariutuivat viime hetkellä rahaan. Oikeastaan niin pitkään, kun ei ole sopimusta, kaikki on auki. Eiväthän lakot mukavia ole, ne ovat viimeinen keino, johon pitäisi turvautua, Tirkkonen sanoi.

Maanantaiaamuna Juankoskella käväisi myös aluetoimitsija Jussi Rantanen Teollisuusliiton Savo-Karjalan aluetoimistosta. Hän oli aloittanut kierroksen työpaikoille Varkaudesta jo aamuneljältä. Hän oli jo poikennut Joensuussa John Deeren ja Abloyn tehtailla.

– Rivit ovat yhtenäisiä, ja on tullut selkeä viesti työntekijöiltä, että nyt pitää saada asiat kuntoon. Ollaan valmiita antamaan tukea neuvottelijoille, Rantanen summasi.