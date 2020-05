Lähiopetukseen palataan poikkeusjärjestelyin – lisätiloja, porrastusta ja ryhmien erottelua

Koillis-Savon alueen oppilaitokset ovat heränneet tänään eloon, kun varhaiskasvatuksen ja peruskoulun oppilaat ovat palanneet lähiopetukseen. Sekä Tuusniemen että Juankosken lukiolaiset jatkavat opiskeluaan etänä lukuvuoden loppuun saakka.

Kaikissa alueen kouluissa on tehty erityisjärjestelyitä opetuksen turvallisuuden takaamiseksi. Yleisten ohjeiden mukaisesti lähikontaktit minimoidaan, hygieniasta huolehditaan eikä sairaana saa tulla kouluun. Monet käytännön ratkaisut ovat kuitenkin koulukohtaisia.

Kaikissa Koillis-Savon kouluissa opetusryhmille on omat luokkansa, joissa työskennellään tavallista väljemmin. Alakouluissa opettaja pyritään pitämään jatkuvasti samana, mutta yläkouluissa aineenopettajat joutuvat siirtymään luokkatilojen välillä. Myös henkilöstön keskinäiset kontaktit minimoidaan.

Juankoskella ja Tuusniemellä lukiolaisten jääminen etäopetukseen on tuonut uutta väljyyttä koulujen tiloihin.

– Meillä on käytössä kaksi luokkatilaa per ryhmä, eli oppilaita on noin kymmenkunta luokkatilaa kohden, toteaa Juankosken koulun rehtori Pasi Koivuranta.

Kaavilla yksi opetusryhmä työskentelee toimintakeskuksella ja yksi nuorisotalolla. Tartuntariskin minimoimiseksi muun muassa koulun liikuntasali, yhteiskäytössä olevat tilat ja pihan leikkikentän välineet on poistettu käytöstä.

Luonnollisesti myös kaikkien koulujen kevätjuhlat ja lukioiden ylioppilasjuhlat peruuntuvat tältä keväältä.

Alueen kouluissa oppilasryhmien välisiä kontakteja vältetään esimerkiksi välitunteja ja ruokailuaikoja porrastamalla.

– Jotkut pitävät välituntinsa oppitunnin alussa, jotkut keskellä ja jotkut loppuvaiheessa. Lukiokäytävällä opiskelevat ysit kulkevat lukion ovesta, Agoran puolen luokkien kasit pääovista ja seiskat sitten takapihan oven kautta, Pasi Koivuranta kertoo Ruukinkoulun järjestelyistä.

Juankosken, Kaavin ja Riistaveden kouluissa ruokailut hoidetaan ruokasaleissa porrastetusti pienemmillä oppilasmäärillä, turvavälit huomioon ottaen. Lisäksi hygieniaan kiinnitetään erityistä huomioita.

Tuusniemellä ruokaillaan omissa luokissa, joihin ruoka tuodaan yksittäisiin annoksiin pakattuna.

