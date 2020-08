Kyläkoulun mainio oppimisilmapiiri tunnetaan

Vuosikymmenten henkiinjäämistaistelusta ehjänä selvinnyt Vehkalammin koulu elää oppilasmäärän suhteen voimakkaan kasvun aikaa.

Kouluselvityksissä jo useaan kertaan lakkautettavaksi tuomittu opinahjo on osoittanut, että pienikin voi olla kaunista ja oppimistulokset tasokkaita. Riistaveden yhtenäiskoulun apulaisjohtaja Jukka Kähkönen on opettanut Vehkalammilla vuosikymmenet ja tuntee koulun historian.

– Koulun säilyminen on osoitus vanhempainyhdistyksen, koulun ja lasten vanhempien yhteistyöstä, sekä luottamuksesta oikeuden ja tasa-arvon toteutumiseen, Kähkönen luettelee.

Niistä koettelemuksista on lähtöisin jo laajasti tunnettu Vehkalammin henki, jota käytetään esimerkkinä puhuttaessa hyvästä oppimisilmapiiristä.

Koulun tiloja päivittäin käyttävä lapsimäärä ylittää jo sadan, kun mukaan lasketaan varhaiskasvatuksen esiopetusryhmä sekä päivähoidon 3–5-vuotiaat Vehkarit.

Luokka- ja ryhmäkoot ovat pysyneet sopivan kokoisina niin, että tunnen kaikki oppilaat nimeltä hän tarkentaa. Kirjastoauto käy koululla, liikuntapaikat löytyvät pihalta ja lisää on lähimaastossa.

Syksy on vielä täysin arvoitus, miten rajoitukset vaikuttavat ja saadaanko tauti rajattua niin, että lähiopetusta voidaan jatkaa. Yleiset ohjeet on saatu ja niiden mukaan toimitaan, Jukka Kähkönen kertoo.

Keskiviikkona ensimmäisen kouluaamun jännitystä oli selvästi havaittavissa. Esiopetusryhmän varhaiskasvatuksen opettaja Katja Räsänen on kokenut saman tunnelman Riistavedellä pian kaksikymmentä vuotta.

– Esikoulun aloittaa nyt viisitoista lasta, joille voimme tarjota todella asianmukaiset ja monipuoliset tilat. Uutta koulussamme on esikoulun ja 1.–2.-luokkien yhteistyö, jota on yksi tunti päivässä.

– Yhteistyö koulun kanssa on muutenkin tiivistä ja mutkatonta, ja siirtyminen kouluun sujuu luontevasti tutussa yhteisössä. Tällä hetkellä oppilasmäärä koulun tiloissa on suurempi kuin koskaan remontin jälkeen, Katja Räsänen toteaa.

