Kyläkauppa ja liikekeskus

Muuruvesi saa taas keväällä kyläkaupan, kun västinniemeläinen pariskunta Anu Jestoi ja Eki Kokkarinen ryhtyy Tarmo-kauppiaaksi. Kauppakiinteistön ostanut Kiinteistö Oy Torinkulma muokkaa yläkerran vuokrattaviksi liiketiloiksi.

Syksyllä 2017 sulkeutuneen Terhontorin kiinteistöön alkoi viritä uutta elämää nopeasti kuluneena syksynä, kun Jestoi ja muuruveteläinen Markus Kekäläinen törmäsivät Muuruveden syysmarkkinoilla.

– Puhuimme siitä, että on viimeinen hetki saada kylälle kauppa ja että kyläyhdistykselle ei ole ilmoittautunut ketään kiinnostunutta. Anu sitten sanoi, että hänellä olisi hyviä visioita, muistelee Kekäläinen.

– Kiinteistö ostettiin porukassa, sillä ajateltiin, että olisi helpompaa saada tähän yrittäjä vuokralle kuin ostamaan kiinteistö. Myyjälläkin oli halu saada tähän kauppa, kertoo muuruveteläinen Petri Kekäläinen.

Maatalousyhtymää pitävät Kekäläisen veljekset, Jestoi ja Kokkarinen perustivat Kiinteistö Oy Torinkulman joulukuussa, ja se osti kauppakiinteistön Terho Vesterisen kuolinpesältä 28. päivänä joulukuuta.

– Haluaisimme Terhon perinteen jatkuvan tässä, vaikka hänen saappaitaan onkin vaikea täyttää, toteaa Markus Kekäläinen.

Jestoi kertoo, että kauppaan tulee Veikkauksen palvelut, kahvio ja seutukunnan kenties ensimmäinen Postin pakettiautomaatti.

– Paistopistettä jatketaan, sille remontoidaan oma huone. Tavoitteena on myös liha- ja kalatiski, joka on omannäköinen, ei Terholta kopioitu. Yritämme saada myyntiin myös erilaisia lähituotteita. Tavoitteena on avata kauppa huhtikuun aikana.

Lue koko juttu tämän päivän Koillis-Savosta!