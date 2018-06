Kulttuuribussi kulkee taas syksyllä

Riistavesi

Pitäjäraadin kustantaman kulttuuribussin kulkeminen jatkuu syksyllä kesätauon jälkeen. Sitten taas avautuu yhteys Säyneisestä Juankosken ja Riistaveden kautta Kuopioon.

Syksyllä on luvassa myös uusi asukasilta, jossa pitäjäraatilaiset kuuntelevat kyläläisten asioita ja toiveita.

Pitäjäraati muistuttaa, että talkoita on tulossa ja silloin on käyttöä kylätoimikuntien lahjoituksina saamille raivausvälineille. Niitä voi kysyä kylätoimikunnista.

Esimerkiksi tarkoituksena on raivata pulkkamäki lasten käyttöön.