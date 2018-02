Kuka on sinun ystäväsi?

Hänkö, joka asuu kaukana, mutta on silti niin lähellä sinua.

Hänkö, jota et ole tavannut pitkään aikaan, mutta joka kulkee ajatuksissasi mukanasi jossain mielen pohjalla.

Hänkö, joka saa tuntemaan olosi mukavan kotoisaksi pelkällä läsnäolollaan.

Hänkö, jonka vuosien takaa tavattuasi saa menneet vuodet unohtumaan.

Hänkö, jonka sanojen ja tunteen ilmaisun aitoudesta voit olla täysin vakuuttunut.

Hänkö, jolle uskallat vuodattaa sydämesi syvimmät salaisuudet pelkäämättä, että sinua niillä joskus satutetaan.

Kun minulla on yksikin tällainen ystävä, niin minulla on maailmassa kaikki!

Birgit Ahokas

Ihanaa ystävänpäivää toivottaa Koillis-Savon porukka <3