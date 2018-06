Kuivuus ja kuumuus vaikuttavat heikentävästi vilja- ja nurmisatoon sekä maidontuotantoon

Koillis-Savo

”Vilu viljan kasvattaa”, kuuluu vanhan kansan sanonta. Tämän vuoden toukotöissä traktorin kopissa ei ole vaivannut vilu – päinvastoin. Harvinaisen kuuma ja kuiva toukokuu on vaikuttanut sekä vilja- että nurmikasvien satoon heikentävästi.

Pihalle kuivumaan jätetyt pyykit ja kumpparit eivät ole onnistuneet houkuttelemaan paikalle sadetta. Toukuussa on tullut vain yksittäisiä lyhyitä kuuroja, eikä vettä ole ennusteiden mukaan tulossa pariin viikkoon.

Pro Agria Pohjois-Savon kasvintuotannon asiantuntija Hannu Mäkipää toteaa, että hellekelit vaikuttavat negatiivisesti sekä viljan määrään että sen laatuun.

– Lämpösummaa on kertynyt sen verran, että olemme noin viikon edellä keskimääräisessä kasvukaudessa. Kun vilja kasvaa nopeasti, se ei pääse kunnolla versomaan vaan jää harvaksi.

