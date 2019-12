Koillis-Savoon kaivataan kaverikoiria ja ohjaajia

Koiranomistajat tietävät, kuinka heiluva häntä, kostea kirsu ja tepastelevat tassut voivat tuoda valoa arkeen. Kaverikoiratoiminta on pyyteetöntä vapaaehtoistoimintaa, jossa koiran avulla tuodaan iloa ja elämyksiä ihmisille, joilla ei ole mahdollisuutta oman koiran pitoon.

Pohjois-Savon kennelpiirin kaverikoiravastaava Pirjo Kärki esitteli Welsh corgi pembroke Hilman kanssa kaverikoira- ja lukukoiratoimintaa Juankosken kirjaston Hyvän mielen tapahtumassa maanantaina. Hilman kaulassa komeili kaksi huivia – oranssi kertoo Hilman olevan kurssin käynyt Kennelliiton kaverikoira, keltainen huivi Kennelliiton lukukoira.

Juankoskelainen kuusivuotias Valtteri Heikkinen bongasi Hilman saman tien kirjastoon astuessaan. Hilma keikahti alkutervehdysten jälkeen selälleen ja taipui tyytyväisenä rapsuteltavaksi.

– Sinä olet kiva koira, Valtteri jutteli Hilmalle silitysten ohessa. Otteet olivat tottuneet, sillä Valtterin kotipuolesta löytyy myös nelijalkainen koirakaveri, kääpiösnautseri Tyyne.

Pirjo Kärki aloitti Hilman kanssa kaverikoiran hommat runsaat seitsemän vuotta sitten Hilman ollessa kaksivuotias. Tämä on kaverikoirana toimimisen alaikäraja.

Kaverikoiraksi sopivat aikuiset terveet ja ihmisystävälliset koirat. Kaverikoiran tulee itse haluta ottaa kontaktia vieraisiin ihmisiin, eikä se saa häkeltyä erikoisista hajuista, liukkaista lattioista, yllättävistä liikkeistä tai äänistä.

– Olemme Hilman kanssa vierailleet esimerkiksi päiväkodeissa, kouluissa, vanhusten hoito- ja hoivakodeissa sekä päiväkeskuksissa, kehitysvammaisten palvelukodeissa ja mielenterveyskuntoutujien luona, Kärki luettelee.

Kaverikoiratoimintaan kaivataan lisää motivoituneita koiranomistaja ja sopivia aikuisia koiria. Koillis-Savossa kaverikoirakurssin käyneitä parivaljakoita ei ole lainkaan, joten toiminta on alueella aivan lapsenkengissään. Pirjo Kärki toteaa, että alueella olisi toiminnalle varmasti tilausta.

Koiran harrastuksilla ja rodulla ei ole merkitystä, vaan toimintaan sopivat tavalliset kotikoirat. Mukaan käyvät myös sekarotuiset, kunhan koira on Kennelliiton rekisterissä ja ohjaaja on Kennelliiton jäsen. Koiranohjaajan tulee olla täysi-ikäinen.

Kuopiossa kaverikoirakoulutusta on tarjolla seuraavan kerran 25.–26. tammikuuta 2020. Pirjo Kärki toivoo yhteydenottoja toiminnasta kiinnostuneilta.

– Toiminta vaatii pitkäjänteistä sitoutumista. Homma sopii hyvin esimerkiksi eläkeläisille, joilla on päiväsaikaan usein vapaata. Pohjois-Savossa on tällä hetkellä 220–230 kaverikoiraohjaajaa.