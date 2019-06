Kissakosken myllyn katto kuntoon viimeistään ensi vuonna

Säyneisen Kissakosken vesimylly on seissyt paikallaan nyt 128 vuotta.

Kyläläisissä huolta on herättänyt viimeksi vuonna 1995 talkootöillä uusittu pärekatto, jonka vuotamisen esteenä on ollut kolmen vuoden ajan tuplapressu.

Viime vuoden alussa yksi huolestuneista, Säyneisen kotiseutuyhdistyksen johtokunnan jäsen Kaarlo Hiltunen, päätti ottaa yhteyttä myllyn silloiseen omistajaan, Senaatti-kiinteistöihin.

– Soitin Senaatti-kiinteistöille ja kyselin, kenen vastuulla katon korjaaminen on. Siellä pyydettiin palaamaan asiaan kahden viikon päästä. Kahden viikon päästä puhelimessa sitten todettiin, että myllyn omistaja on nykyään Kainuun Nuotta ry.

Kainuun Nuotta ry on Kainuun kylä- ja asukastoimikuntien sekä yhdistysten maakunnallinen katto-organisaatio. Sen tavoitteena on kehittää Kainuun asuinalueita ja alueen asukkaiden hyvinvointia.

Kainuun Nuotan toiminnanjohtaja Veli-Matti Karppinen kertoo, että Kissakosken myllyn ostaminen ei kuulunut yhdistyksen alkuperäisiin suunnitelmiin.

– Meidän tarkoituksenamme oli ostaa Senaatti-kiinteistöiltä Kainuun alueella sijaitsevat 12 myllyä ja kaksi tuulimyllyä. Neuvottelujen loppuvaiheessa kuitenkin tuli yllätyksenä, että Senaatti-kiinteistöt haluaa sisällyttää kauppoihin myös Kissakosken myllyn.

Karppisen mukaan kyseessä oli ”ota tai jätä” -tilanne: jos yhdistys ei ostaisi myös Säyneisen myllyä, koko kaupat jäisivät tekemättä.

Kaupat tehtiin ja sopimukseen kuului, että Senaatti-kiinteistöt korvaa huonokuntoisten myllyjen kattorakenteiden korjaamisen.

– Viime hetkellä sopimukseen mukaan tulleelle Kissakosken myllylle rahoja ei kuitenkaan oltu erikseen osoitettu, Karppinen kertoo.

Myllyn kunnostaminen Kainuusta käsin on Karppisen mukaan haaste.

– Kainuun alueen myllyt tulee laittaa sopimuksen mukaan kuntoon tämän vuoden loppuun mennessä. Tällä hetkellä täällä on vielä seitsemän myllyä työn alla. Kissakosken myllyn kohdalla on ollut suunnitelmissa selvittää, löytyisikö julkiselta puolelta rahoitusta korjauksiin.

Kainuun Nuotan tavoitteena on saada Kissakosken myllyn katto kuntoon viimeistään vuoden 2020 loppuun mennessä.

– Tiedän, että katossa on heikkoutta, ja että tilanne kaipaisi pikaisempaakin reagoimista. Toimimme niin nopeasti, kuin pystymme.

Karppinen kävi itse viime vuonna Säyneisessä myllyllä ja keskustelemassa kyläläisten kanssa rakennuksen tulevaisuudesta.

– Nyt kesällä meidän on tarkoitus käydä paikan päällä ympäristöhenkilöstön kanssa katsomassa, millaisen remontin mylly vaatii, Karppinen toteaa.

Kainuun Nuotta toivoo, että kattokorjauksen jälkeen joku paikallinen järjestö voisi ottaa Kissakosken myllyn omistukseensa.

– Myllyn ylläpitäminen on haastavaa näin pitkän matkan takaa, Karppinen perustelee.

