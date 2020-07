Kirjastot tärkeä henkireikä

Mennyt kevät on ollut poikkeuksellinen monella tapaa, mikä näkyi myös siinä, että kirjastot sulkivat ovensa hallituksen määräyksestä. Kesäkuun alussa ovet kuitenkin avautuivat, ja kirjastot ovat nyt auki normaalisti kesäaukioloaikoineen. Turvallisuusjärjestelyt ovat edelleen voimassa.

Kirjastoista löytyy käsidesiä, ja lisäksi pöytiä ja tuoleja on karsittu niin, että turvavälit säilyvät. Juankosken lähikirjastossa oleva lainausautomaatti on käytössä ja sen käyttöä suositellaan.

Tuusniemen lähikirjaston vastaava kirjastovirkailija Ilpo Kasanen kertoo kirjastossa olleen ryysis ovien avauduttua.

– Palautusruuhka oli melkoinen, kun ihmiset olivat joutuneet panttaamaan kirjoja. Juhannuksen jälkeen oli myös tosi vilkasta iltaan asti. Omasta mielestäni liikkeellä on ollut kiitettävästi porukkaa, kesäasukkaita etenkin on vieraillut runsaasti.

Kesäasukaita käy paljon myös Juankosken lähikirjastossa. Lähikirjastonjohtaja Heidi Laitinen kertoo, että kesäkuun alku oli tavallista hiljaisempi.

– Näytti siltä, että seniorit eivät uskaltaneet aluksi tulla kirjastoon. Juhannuksen jälkeen on ollut vilkkaampaa.

Iäkkäillä ihmisillä on myös Kasasen mukaan epäselvyyksiä kirjaston auki olemisesta ja siitä, voiko kirjastoon vielä tulla. Vaikka tiedottaminen on ollut voimakasta ja sosiaalisessa mediassa kulkee tieto, kaikilla ei ole mahdollisuutta siltikään informoitua. Osa jää epätietoisuuteen.

Jälleen kerran on käynyt ilmi, kuinka tarpeellinen laitos kirjasto on. Ihmiset ovat kaipailleet ja odottaneet kirjastojen aukeamista.

– Pienillä paikkakunnilla ei ole hirveästi julkisia palveluja, mikä tekee kirjastoista tärkeän henkireiän, joissa tapahtuu sosiaalisia kontakteja, joita ei muuten välttämättä tapahdu, Kasanen toteaa.

