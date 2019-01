Kipinä syttyi lukiossa

Isä työskenteli ruiskumestarina Kuopiossa, joten työ oli tuttua, mutta pienenä Juankosken uusi palomestari Roni Räsänen, 29, ei ajatellut välttämättä lähtevänsä samalle alalle. Lukion viimeisenä vuonna hän alkoi kuitenkin kallistua sen kannalle.

– Olin ajatellut poliisia ja liikunnanopettajaa, ja rakennusinsinöörikin oli yksi vaihtoehto. Sitten huomasin, että on palopäällystöpuoli. Ajattelin, että tuohan kuulostaisi hyvältä, etten olisi turhaan lukiota käynyt. En ole katunut valintaa.

Räsänen aloitti syyskuun alussa Juankosken palomestarin viransijaisena, ja nyt hänet on vakinaistettu. Lähiaikoina hänestä tulee myös päällystöviranhaltija Kaavin paloasemalla. Hänen toimipisteensä on Juankoskella, mutta Kaavilta tulee lisäksi paperityötä, palotarkastuksia ja onnettomuuksien ennaltaehkäisyä. Tähän asti Kaavin päällystötehtäviä on vetänyt Vehmersalmen palomestari Hannu Hiekkalahti.

Lue lisää huomisen lehdestä!