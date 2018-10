Kelkkareitin teko viivästyy

Kaavin valtuusto kokoontui ensimmäisen kerran uudessa kunnanvirastossa, entisessä Osuuspankin talossa. Toisen kerroksen valtuustosali sai heti tulikasteen, kun yleisöä oli saapunut paikalle poikkeuksellisen paljon.

– Päätös moottorikelkkareitistä kiinnostaa. Reittiä on odotettu jo kauan, olisi korkea aika saada se kuntoon, sanoi Markus Mustonen.

Kelkkailijat joutuivat kuitenkin pettymään, sillä moottorikelkkareittiasia päätettiin jättää pöydälle jatkokäsittelyä varten äänin 15-1 . Pöydälle jättämistä vastusti Jarkko Taskinen (sin).

Keskustelua moottorikelkkareitistä jatkettiin vielä aulassa kokouksen jälkeen. Kunnanjohtaja Ari Sopanen kertoi, että rautatien yli menevä silta vaatii vielä lisäselvittelyä, jonka vuoksi asiasta ei haluttu päättää vielä.

– Pitää arvioida vielä sillan todellisia rakentamiskustannuksia mahdollisimman tarkasti. Kallioleikkauksen päältä pitää tehdä ylitys. Sillan pituus on noin 12–14 metriä ja leveyttä pitäisi olla tampparin leveys plus puoli metriä puolellaan lumivaraa. Tätä selvitetään nyt 5.11. kunnanhallitukseen ja valtuustoon 13.11. Ei kerkeä tälle talvelle, sanoi Sopanen.