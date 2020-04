Keitettäviä kasvomaskeja nopeasti tuotantoon

Koronavirus on nostanut kasvomaskien tarpeen suureksi, eikä käyttökelpoisia maskeja ole riittävästi saatavilla. Tuusniemeläinen yrittäjä Tarja Soininen kertoo, että aviomies heitti idean maskien kehittämisestä, kun jalkahoitajan työt loppuivat viruksen takia.

– Lähdin sitä miettimään ja Outokummusta löytyi Palttinan Paulan vinkkaamana Ergo Mode ja sen yrittäjä Soili Kurikka-Mononen. Soililla on sairaalatekstiiliä, ja siitä löytyi sopiva materiaali. Maskia pitää voida keittää viisi minuuttia, jotta virus kuolee. Mikään kuumassa vedessä huljuttelu ei riitä.

Soili teki aerosolitestejä ja niissä huomattiin, että kaksinkertainen kangas ei päästä enää pisaroita läpi.

– Heikoin lenkki tässä on nauhat, jolla maski kiinnitetään. Kuminauha ei kestä kovaa keittämistä useita kertoja. Nyt on kokeilussa silikoniset nauhat.

Kasvomaskeja on tällä hetkellä kokeilussa Tuusniemen kotipalvelussa ja Tuusniemen Koivukodilla. Naiset toteavat, että he haluavat oikean palautteen maskien toimivuudesta ja käyttökelpoisuudesta ennen isompaa tuotantoa.

– Kasvomaskin käytössä on tärkeintä osata käyttää sitä oikein. Maskia ei saa kosketella eikä ottaa välillä pois. Poistamisen jälkeen pitää aina laittaa uusi maski. Maskia laitettaessa ja poistettaessa on käytettävä hanskoja, tai kädet pitää hyvin puhdistaa. Käsihygienia on tärkeä.