Kaverukset Olga ja Mari siirtyivät armeijan vihreisiin

Tämän vuoden toinen saapumiserä aloitti maanantaina asepalveluksensa. Vaikka yleisesti puhutaan varusmiehistä, tänä päivänä yhä useampi nainen päättää lähteä suorittamaan vapaaehtoisen asepalveluksen. Tähän joukkoon kuuluvat myös juankoskelaiset Olga Koukkari ja Mari Turunen.

Mari ja Olga ovat molemmat haaveilleet armeijan käymisestä pienestä pitäen, mutta unelma konkretisoitui vasta yhteisestä päätöksestä.

– Ajatus armeijasta on aina kiehtonut, mutta itsekseni en olisi välttämättä uskaltanut lähteä, Olga kertoo.

Rissalaan suuntaava kaksikko suunnittelee viettävänsä armeijassa vähintään yhdeksän kuukautta. Kumpikaan ei kuitenkaan suunnittele hankkivansa uraa armeijan leivissä.

– Päällimmäisenä lähdemme kokemuksen perässä.Naishakijoiden määrä on kasvanut tasaisesti vuoden 2008 jälkeen. Tänä vuonna vapaaehtoiseen asepalvelukseen haki 1516 naista, joka on 400 enemmän kuin edellisenä vuonna.

