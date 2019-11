Kauniskankaan yksikkö avautuu alkuvuonna

Poijukodit Oy avaa lastensuojeluyksikkönsä Muuruvedellä alkuvuonna. Entisen maatalousoppilaitoksen tiloihin tulee Kauniskankaan yksikkö tilan nimen mukaan.

– Jos saamme rakennusluvan tällä viikolla, pääsemme käynnistämään remontin päätalossa. Sen pinnat remontoidaan nykyaikaisen näköisiksi ja kylpyhuoneet kunnostetaan, kertoo Poijukodit Oy:n toimitusjohtaja Minna Willman-Hietala.

Hän odottaa toimiluvan myöntävän Itä-Suomen aluehallintoviraston visiittiä joulukuun alkupuolella.

– Vaativan laitoshoidon yksikkö kuudelle asiakkaalle avataan ensin. Siihen löytyi hyvin työntekijät: mol.fi-sivujen kautta tuli 25 hakijaa, joista 12 valittiin. He ovat rautaisia ammattilaisia, jotka ovat toimineet pitkään hoitoalalla ja nuorten parissa, ja heillä on kokemusta myös päihde- ja mielenterveyspuolelta.

Erityisen huolenpidon osasto on määrä avata myöhemmin keväällä. Osastolle tulee kolme paikkaa, työntekijöitä tulee seitsemän.

– Rekrytointi tälle osastolle on ollut haasteellisempaa kuin vaativan laitoshoidon osastolle.

Muuruveden maalaismiljöö tukee lastensuojelutyötä.

– Arjesta tulee toiminnallista: hyödynnämme luontoa ja jos saamme yhteistyökumppaneita, järjestämme hevostoimintaa. Työntekijät koulutetaan Muuruvedellä käytettävään hoitomenetelmään, jota käytetään Pohjois-Savossa vielä harvakseltaan, kertoo Willman-Hietala.

Tarvitsemansa rakennukset Poijukodit Oy vuokraa ensi vuodeksi Savon koulutuskuntayhtymältä.

Päärakennukseen tulee lastensuojelulaitos, ravintola-liikuntasalirakennukseen sijoittuvat ruokailut, opetus, liikunta ja harrastaminen.

Punaisesta tuvasta eli entisestä viinituvasta tulee vierailulle saapuvien vanhempien majoituspaikka, ja lämpökeskuksella on oma roolinsa. Talousrakennuksen käyttötarkoitus on vielä auki.

Poijukodeilla on mahdollisuus ostaa rakennukset ja noin kahden hehtaarin alue Sakkylta ensi vuoden aikana.

– Osto toteutuu suunnitellusti, ja se on molempien osapuolten tahtotila. Tarkemmat kauppaan liittyvät asiat neuvotellaan myöhemmin. Käsittääkseni mukana ei tule suurta korjausvelkaa, kertoo Willman-Hietala.

Sakky varautuu ensi vuonna purkamaan 0,53 miljoonalla eurolla joitakin rakennuksia Muuruvedeltä ja Varkaudesta, ellei rakennuksille löydy käyttöä.

– Muuruveden osuutta ei ole yksilöity, vaan summalla varaudutaan toteuttamaan purkuja, joita ainakin Varkaudessa varmuudella tapahtuu, kertoo kuntayhtymän johtaja Heikki Helve.

Hänen mukaansa Muuruvedeltä on jo purettu paljon rakennuksia, eikä kuntayhtymällä ole juuri nyt enempiä purkusuunnitelmia.