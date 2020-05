Kampparin ja shampanjan hankkija jää eläkkeelle

Jarmo ”Jamppa” Roininen on kaikille tuttu Juankoski here I come -kappaleesta. Hän on tuttu myös pelimannisetänä, joka kiertävää päiväkotia johtaessaan kuljetti kitaraa mukanaan.

Vuonna 1966 sekä hän että Juice saivat ensimmäiset kitaransa, Jamppa 11-vuotiaana ja Juice vajaat kuusi vuotta vanhempana.

Juankoskella syntynyt Jamppa on myös asunut samassa talossa Laivarannassa Juicen kanssa ja lapsuuden pihapiiri oli yhteinen.

– Jussi oli esikuva ja tiesin, että hänestä tulee jotain. En tosin uskonut, että näin iso stara ja että hänen musiikkinsa elää ja työllistää minuakin edelleenkin. Isäni oli muusikko ja tiesin millaista elämää se oli. Oli hienoa, kun joskus äiti antoi minun odottaa, kun isä tuli kotiin keikalta.

– Musiikki on aina ollut elämässäni. Sain ensimmäisen Landolani, Sivosen Jori opasti eteenpäin ja CCR ja Juice innoittivat. Lähdin Kuopioon musiikkilukioon, josta kirjoitin ylioppilaaksi vuonna 1977. Opiskelin Kajaanissa lastentarhanopettajaksi ja hetken olin valmistuttuani Kuopiossa töissä, mutta vuonna 1982 palasin Juankoskelle ja minusta tuli kiertävän päiväkodin johtaja.

Vaimo Aulikki oli töissä myös kiertävässä päiväkodissa.

– Juankoski tuli tutuksi, sillä kiertävä päiväkoti toimi eri kylillä. Saimme tehdä kiertävästä päiväkodista sen näköisen, kuin sillä työporukalla tahdoimme. Tätä jatkui 2000-luvulle asti ja 2003 esiopetus tuli pakolliseksi.

Jamppa jää eläkkeelle Muuruveden koulun esiluokanopettajan tehtävästä.

– Olen ollut tyytyväinen työssäni. Kouluun tarvitaan läheinen yhteys ja olemme olleet Muuruvedellä osa koulua. Meillä on ollut yhteiset juhlat ja hienoa yhteistyötä.

