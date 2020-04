Kalaportaiden rakentaminen Juankoskelle alkoi

Savon Voima Oyj on aloittanut Juankosken ja Karjalankosken kalaportaiden rakennuttamisen Juankoskella. Noin 0,9 miljoonaa euroa maksavien rakenteiden on määrä olla käyttökunnossa syyskuun lopussa.

Kalaportaat rakentaa Savon Voiman järjestämän tarjouskilpailun voittanut Oteran Oy, joka on juankoskelaisille tuttu jo toriremontista. Urakoitsija ei vaihdu, vaikka valinnasta on valitettu markkinaoikeuteen.

Kalateiden pääsuunnittelija on oululainen Ecoriver Oy. Aliurakoitsijoinaan Oteran käyttää maarakennuksessa L. Niskanen Ky:tä Säyneisestä ja Koneurakointi M. Niiranen Oy:tä Varpaisjärveltä.

Betonirakenteet kalateihin tekee nilsiäläinen toiminimi Matti Föhr. Karjalankosken kalaportaiden harvinaiset komposiittiosat toimittaa Imatex Finland Oy Ruokolahdelta ja mittaustyöt tekee Geokolmio Oy Kajaanista.

Viimeksi Savon Voima rakensi kalaportaat 1980-luvun lopussa, kun sen Sälevän voimalaitos valmistui Varpaisjärvelle 1989.

Karjalankosken kalaporras maksaa noin 0,6 miljoonaa euroa, kertoo Savon Voiman kunnossapitopäällikkö Juha Räsänen. Maa- ja metsätalousministeriön kärkihanketuki kattaa summasta 349 000 euroa.

Kalatie on kallis sekä poikkeuksellisen rakenteensa että vaativan rakennuspaikan vuoksi.

– Karjalankoskelle asennetaan komposiittirakenteinen Denil-kalatie. Se soveltuu erityisesti kohteisiin, joissa on paljon nousukorkeutta. Komposiittia on käytetty kalateissä ainakin Ruotsissa, mutta tuskin Suomessa, sanoo Räsänen.

Hänen mukaansa työmaajärjestelyt ovat melkoisia: rinteessä kaivusyvyydet ovat useita metrejä, ja penkan romahtamisen estämiseksi on tehtävä suojaponttaukset.

– Voimalaitoksen yläveden puolelle betonipadon eteen on tehtävä huolellisesti työpato, ettei se lähde veden mukaan. Työpato on hyväksytettävä patoturvaviranomaisella eli Kainuun ely-keskuksella.

Projektinjohtaja Timo Luukkonen Oteranilta kertoo, että Karjalankoskella rinne on jyrkkä ja työskentelypaikka ahdas. 90 senttimetriä paksuun patomuuriin tehdään halkaisijaltaan 1,5-metrinen reikä, jonka sisälle asennettavassa teräsputkessa kalat sitten liikkuvat.

Reiän teon ajaksi liikenne patoa pitkin kulkevalla Pohjolantiellä pitää katkaista viikoksi heinäkuussa.

– Karjalankoskella on aloitettu kaivutöitä ja pintamaiden poisto, kalliota ei ole vielä saatu näkyville. Seuraavassa vaiheessa valetaan muuria ja tehdään kalatien betonielementtejä, sanoo Luukkonen.