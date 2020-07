Kaavin vanhemmat toivovat pysyvää ratkaisua, konsultti esitti koululaskelmat

Kaavin koulun vanhempainyhdistys on vaatinut kunnalta keskustelutilaisuutta, jossa kuullaan vanhempia kouluratkaisua mietittäessä. Tuusniemen kunnanvaltuusto irtisanoi viime viikon maanantaina yläkoulusopimuksen Kaavin kanssa syksystä 2022 alkaen.

-Meille on tullut aika paljon yhteydenottoja vanhemmilta. Yleinen mielipide tuntuisi olevan aika hämmentynyt, että tällaisia asioita on päätetty ja ettei Tuusniemen kanssa ole tultu neuvotteluissa yhtään vastaan. Sillä tavalla se on ainakin ymmärretty, vanhempainyhdistyksen varapuheenjohtaja Tanja Butilkin sanoo.

Sekä sivistystoimenjohtaja-hallintojohtaja Riikka Pehkonen että kunnanvaltuuston puheenjohtaja Kaija Julkunen (kesk.) vakuuttavat, että kuntalaisia kuullaan ennen ratkaisun tekemistä.

-Minä ajattelen, ettei Tuusniemen kannaltakaan täysin neuvotteluhaluja ollut, kunnanhallituksen puheenjohtaja Eino Miettinen (sin.) toteaa.

Kaavin kunnalle yläkouluselvityksen tehnyt konsultti Esko Sainio Vertikal Oy:stä esitteli tiistaina kunnanvaltuustolle hänen ja Esa Jaakkolan tekemiä laskelmia. Konsulttitoimiston mukaan Kaavin koulun tilat riittäisivät hyvin myös yläkoululaisille, sillä tilaa on noin 300 oppilaalle. Tulevana syksynä Kaavilla on 226 peruskoululaista ja ennusteen mukaan vuonna 2032 enää 148.

Osa lasten vanhemmista kokee, että yläkoulun käymistä olisi hyvä jatkaa Tuusniemellä, josta on hyviä kokemuksia vuodesta 2015 lähtien.

-Minä olen sitä mieltä, että tänne tarvittaisiin oma yläkoulu, jos tänne halutaan lapsiperheitä. On typerää edes ajatella, että lasten määrä on laskemassa, kaksivuotiaan lapsen äiti Päivi Miettinen puolestaan toteaa.

