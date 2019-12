Kaavin tulevaisuuden toivot koolla rotinoissa

Isoveljet Eino, 10, ja Onni 3, ovat aika ylpeän näköisiä Kaavin valtuustosalin ovella. Heillä on tärkeä tehtävä: olla mukana vastaanottamassa kunnanjohtaja Ari Sopasen jakama rotinakori, jonka kunta lahjoittaa Nykäsen perheelle viisi kuukautta vanhan pikkuveli Veikon syntymän johdosta.

Veikko köllöttelee hyväntuulisena äiti Suvin sylissä, ja vaihtaa välillä isä Oskarin käsivarsille. Veljessarjan viisivuotias Väinö on päässyt mummolaan.

Kahvittelun ajaksi päivähoidon ohjaaja Mervi Virtanen nappaa syliinsä kahdeksan kuukauden ikäisen Oona Parviaisen, että äiti Jenna Sillman saa juoda rauhassa kahvit. Muitakin apukäsiä on tarjolla.

Tilaisuudessa Mervi Virtanen kertoi Kaavin päivähoidosta sekä sosiaalijohtaja Suvi-Tuulia Seitsojoki lapsiperheiden palveluista.

– Lapsiperheiden kotipalvelu on lakisääteinen palvelu, joka on kaikkien saatavilla yllättävien tilanteiden tullessa, esimerkiksi jos sairastuu, sanoi Seitsojoki.

Diakonissa Pirjo Sonninen puolestaan kertoi seurakunnan kerhoista ja muusta seurakunnan lapsille ja perheille suunnatusta toiminnasta.

– Kaavilla on päiväkerho 3–5-vuotiaille. Lisäksi perjantaisin seurakuntakodilla on perhekerho, jonne voivat tulla lapset oman aikuisen, vaikka vanhemman, isovanhemman tai kummin kanssa.

Kunnanjohtaja Ari Sopanen näytti karttaa, joka muistutti Suomen väestön keskittyvän etelään. Puolet suomalaisista asuu jo nyt aivan eteläisimmässä Suomessa.

Kaavin kuten monen muunkin itäsuomalaisen kunnan haasteena on ikärakenne, jossa painottuu vuosi vuodelta enemmän ikäihmisten osuus. Siksi jokainen kuntaan syntyvä lapsi on tärkeä.

Kaavin kunta muisti tilaisuuteen saapuneita vauvaperheitä Helena Miettisen kokoamalla rotinakorilla, josta löytyi paikallisen leipomon leipää, piirakoita ja pullaa, Kaavi-pyyhe ja MLL:n tietopaketti.