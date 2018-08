Kaavin pysyttävä Kysterissä

Valtioneuvosto velvoittaa Kaavin jatkamaan sote-palvelujen yhteistoimintaa. Kaavin kunnan on jatkettava osana perusterveydenhuollon liikelaitos Kysteriä vuoteen 2020 saakka.

Laki velvoittaa pienet kunnat järjestämään sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhdessä siten, että väestöpohja on vähintään noin 20 000 asukasta. Kaavilla on noin 3000 asukasta, joten väestömäärä jää selvästi alle lainmukaisen rajan.

Kaavin tavoin myöskään Pyhäjärven kaupunki ei saa irtautua sote-kuntayhtymästä. Sosiaali- ja terveysministeriö on arvioinut, että molempien kuntien kohdalla irtautuminen yhteistoiminta-alueesta vaikeuttaisi sekä kunnan omien sote-palvelujen järjestämistä että yhteistoiminta-alueen toimintaa.