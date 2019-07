Kaavin E-sport -pilottikokeilu kannustaa kasvattamaan pelitapahtumaa

Kuavin Kuhinoihin kuuluneen E-sport -tapahtuman makuutiloihin ei ilmestynyt yön aikana yhtään makuupussia. Tämä ei johtunut väen vähyydestä vaan siitä, että nukkumaan ei yksinkertaisesti maltettu mennä.

– Lanittamiseen jaloon kulttuuriin kuuluu yleensä se, että pysytään hereillä ja pelataan koko yö, toteaa tapahtumaa järjestämässä ollut Kaavin nuoriso-ohjaaja Aleksi Hirvonen.

Kaavin ensimmäisessä E-sport -tapahtumassa oli arviolta lähemmäs sata henkeä, joista vajaat 50 pelasivat.

– Katsomossa oli nuorten lisäksi vanhempia, jotka pääsivät perehtymään tapahtuman kautta pelaamiseen ja huomasivat, että se voi olla myös erittäin sosiaalista toimintaa, Hirvonen kertoo.

Hirvonen on tyytyväinen tapahtuman toteutumiseen.

– Tekniikka toimi keskimäärin todella hyvin. Tietenkin ensimmäisellä kerralla voi tulla pieniä viivästyksiä ja uuden opettelua, mutta näitä asioita ennakoitiin hommaamalla paikalle IT-tuki.

Rocket League -turnauksessa voiton vei kaavilais-kuopiolainen pelipari, Jesse Rissanen ja Nicolas Kuusela.

CSGO-turnauksen voitto meni kuopiolaiselle joukkueelle, johon kuuluvat Simo Iivarinen, Joona Kärkkäinen, Niki Soininen, Aapo Poutiainen ja Veeti Immonen.

Yhdessä pelissä pärjääminen ei tarkoita sitä, että menestys olisi taattu joka lajissa.

– Yleinen virheajatus on, että hyvä pelaaja taitaa joka pelin. Jokainen peli on kuitenkin oma lajinsa ja harrastajat ovat perehtyneitä tiettyihin peleihin. Esimerkiksi CSGO -pelaajat treenaavat juuri kyseiseen peliin tarvittavia taktiikoita, karttoja ja joukkueen etenemistä. Pelaamisen taktisuus saattaa yllättää monet, ja kommunikointi joukkueen kanssa on keskeistä, kuvailee Aleksi Hirvonen.

Pelaaminen vaatii tarkkaa keskittymistä, ja harrastajat tarvitsevatkin usein pelitaukoja turnausten väleissä.

– Tämä käy korkealla tasolla urheilusta.

Hirvonen sanoo, että Kaavin E-sport -tapahtuma ei tule jäämään pelkäksi pilottikokeiluksi.

– Ensi vuonna pyrimme tavoittamaan pelaajia myös maakunnan ulkopuolelta. Koillis-Savon alueella ei ole muita E-sport -tapahtumia, ja tämä on suora vastaus nuorten toiveisiin, Hirvonen kertoo.

