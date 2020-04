Kaavilaisen Veijo Tirkkosen yritysidea perustuu hiilinielun tuottamiseen ja myymiseen

Metsä on monelle suomalaiselle merkittävä virkistäytymispaikka ja tulonlähde. Lisäksi metsillä on tärkeä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä, sillä ne sitovat yhteyttämisen kautta hiilidioksidia ilmakehästä.

Kaavin Kortteisessa yrittäjänä toimiva Veijo Tirkkonen on huomannut, että maamme metsissä on paljon hukkaan heitettyä potentiaalia. Hänen vuosi sitten perustamansa yritys Hiilinieluntuottajat HNT Oy pyrkii tehostamaan hiilensidontaa, metsänomistajille tulevaa rahavirtaa, metsien hoitoa ja yritysten vastuullisuutta.

Yrityksen perusajatus on se, että yritykset ja yksityishenkilöt voivat kompensoida hiilijalanjälkeään ostamalla hiilinielua, jota kasvattavat korvausta vastaan tavalliset metsänomistajat.

Metsän hiilinielun ja siitä saatavan korvauksen määrä muodostuu metsän kasvuvaiheesta. Tämä tarkoittaa yli 1,3 metrisen taimikon etenemistä lähelle päätehakkuuta. Näin metsän arvo realisoituu jo ennen puiden kaatamista.

– Hyvänä esimerkkinä vuonna 1982 vieraalla istuttamani koivutaimikko. Siihen on tehty kaksi raivausta ja ensimmäinen harvennushakkuu, ja käteen on jäänyt 500 euroa. Sinä aikana puusto on kasvanut 150 kuutiometriä, josta olisin saanut hiilensidonnan kautta yli 2 500 euroa. Tätä rahaa olisin voinut käyttää myös kasvatusvaiheen hoitamiseen, itsekin metsää omistava Tirkkonen kertoo.

Tällä hetkellä Hiilinieluntuottajien kanssa yhteistyöhön on lähtenyt noin 160 suomalaista metsänomistajaa, mikä tarkoittaa tuhansia hehtaareita potentiaalista hiilinielua. Tirkkonen kertoo, että kiinnostustaan ovat osoittaneet jo suuretkin yritykset.

Ala on vielä melko tuore, mutta vapaaehtoisten hiilinielumarkkinoiden ympärillä toimii Suomessa muutamia muitakin yrityksiä. Tirkkonen on kuitenkin patentoinut yritysideansa ja suunnittelee laajentavansa toimintaa tulevaisuudessa myös ulkomaille.

– Jos esimerkiksi kaupallistamme Ruotsin metsiä, välitysraha tulisi edelleen tänne Suomeen.

Päästöjen kompensoinnissa on olemassa viherpesun uhka. Yritys voi markkinoinnissaan kertoa pienentävänsä hiilijalanjälkeään, vaikka ympäristörasitus on edelleen pilvissä. Niin kuluttaja kuvittelee valitsevansa vihreämmän vaihtoehdon ilman vastetta.

Veijo Tirkkonen kertoo korostavansa yritystoiminnassaan läpinäkyvyyttä ja toteaa, että metsänomistajan saamia tai yrityksen maksamia summia ei vedetä hatusta. Hiilidioksiditonnin hinta perustuu EU:n päästöpörssin hintoihin, ja hiilinielun tehokkuutta kuvaava kerroinluku on saatu Luonnonvarakeskukselta.

Tirkkonen toteaa, että viherpesua on markkinoilla paljon. Hän nostaa havainnollistavaksi esimerkiksi taimien istuttamisen Afrikkaan – vaikka taimi tosiaan istutettaisiin, se tulee sitomaan hiiltä vasta kaukana tulevaisuudessa eikä kukaan vahdi sen selviytymistä.

Mitä jos metsänomistaja kaataa metsän heti saatuaan hiilinielurahat kouraansa? Tirkkonen painottaa, että sopimuksen tehdessään metsänomistaja sitoutuu hoitamaan metsiään niin, että hiilinielu kasvaa mahdollisimman tehokkaasti.

Lisäksi jokaisella metsäpalstalla on tunniste, jota kautta myös hiilinielusta maksava asiakas pääsee seuraamaan metsän tilaa.

Tirkkonen summaa, että ilman läpinäkyvyyttä päästöjen kompensaatiokauppaa voi verrata Speden sketsiin, jossa tämä myy pussitettua maalaisilmaa torilla.

